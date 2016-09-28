Автомобілі мчать, а ми потерпаємо

Стукаємо в усі двері і намагаємося знайти хоч когось, хто дослухається до нашої проблеми, яка роками псує життя, та допоможе її вирішити. Нам «пощастило» жити у селі Здовбиця понад трасою «Рівне-Острог». Щодня і щоночі цією дорогою «літають» автомобілі та інший транс­порт. При цьому про те, що у населеному пункті потрібно стишувати хід, зменшуючи швидкість, ніхто не пам’ятає і, відповідно, цю норму не виконує.

Пригадую, раніше перед в’їздом до села чи міста стояли знаки, котрі обмежували швидкість руху. І чинні Правила дорожнього руху передбачають, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 60 км/год.



Важко зрозуміти, у чому полягають функції реформованої поліції – невже кон­троль доріг до них не входить? Раніше, коли на шляхах час від часу з’являлися ДАІшники, то водії хоч якось зважали на Правила дорожнього руху. А тепер немає контролю, то навіщо дотримуватись якихось там правил?

Узбіччя цієї частини дороги – то окрема розмова. Тротуару немає, тільки пилюка та вибоїни, місцями каміння. От люди й виходять на край проїжджої частини, якою на величезній швидкості мчить транс­порт. Водії йдуть на обгін, адже дорожня розмітка стерлася, і її практично не вид­но. Та й там, де суцільну лінію вздовж середини дороги ще помітно, на неї ніхто не зважає, дарма що це поворот чи місток.

Жителі цього відрізку постійно втрачають домашніх тварин, які часом вискакують на дорогу. Я живу у Здовбиці з 2005 року, за цей час вже поховала чотирьох собак і трьох котів, котрі опинилися під колесами. А цією дорогою щоранку ходять до школи маленькі діти! І страшні аварії тут траплялися неодноразово.

Що вже казати про те, що у будинках внаслідок вібрації постійно з’являються тріщини і на стелі, і на стінах. Коли посеред ночі повз вікна мчить «фура», здається, що розпочався землетрус. І ситуація з часом тільки погіршується.

Тому ми, жителі відрізку вул. Шосова у с. Здовбиця та прилеглих вулиць, вирішили звернутися до Здовбицької сільської ради з вимогою вплинути на ситуацію. Є поліція, є правила, є, врешті, «лежачі поліцейські». Чому ж ми маємо потерпати від злісних порушників, а наші діти – щодня ризикувати життям?

Ніна СТРЕЛЬНІКОВА,

від імені жителів

с. Здовбиця.