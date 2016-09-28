Фестиваль-конкурс сільських (селищних) культурно-дозвіллєвих комплексів

фото з фотоархіву Здолбунівського РБК: наші земляки на фестивалі-конкурсі у м. Березне.

У місті Березне минулої неділі відбувся обласний фестиваль-конкурс сільських (селищних) культурно-дозвіллєвих комплексів «...І творчістю хата багата!». Десять родин-переможців районних оглядів змагалися у п’яти конкурсах: «Представлення», «Люби і знай свій рідний край», «Танцювальний», «Смуга перешкод» та «Рукотворна краса». Кожна з родин-конкурсантів облаштувала свою садибу, де до уваги журі й глядачів запропонувала вироби декоративно-ужиткового мистецтва, родинне дерево, кулінарні страви. Було на заході на що подивитися і чим підкріпитися, адже учасники прагнули проявити себе якнайкраще.

Здолбунівщину на цьому фестивалі-конкурсі пред­ставляла родина Сидорчуків з села Кунин (Уїздецький КДК).