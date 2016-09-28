Пасічники району побували у Польщі

Українські пасічники А. Соловйов, В. Фурманчук,

А. Тимощук, О. АнНєнков (зліва направо) у Польщі.

На початку вересня українські пасічники побували у польському місті Лідзбарк-Вармінський на святкуванні Всепольських днів бджолярства. До сусідньої країни вирушила делегація з 63 осіб майже з усіх областей України на чолі з президентом Всеукраїнської спілки пасічників України, депутатом Верховної Ради Володимиром Стретовичем. Здолбунівщину на святкуванні представляли голова Здолбунівської районної спілки пасічників Анатолій Соловйов та член спілки Володимир Фурманчук. Таке святкування у Польщі відбувається щороку в першу суботу вересня ось уже тридцять четвертий рік поспіль і проходить у різних містах країни.

Ще дорогою до Польщі українські пасічники були вражені прекрасним станом європейських автошляхів з чистими, рівно вистриженими газонами на узбіччях, а також ошатними будинками з доглянутими садами.

У м. Лідзбарк нашу делегацію привітно зустріли президент Польського бджолярства, заступник міністра сільського господарства країни та мер міста.

Святкування розпочалося з самого ранку молебнем на честь бджілки-трудівниці - Божої комахи, яка є уособ­ленням працелюбства. Бджолярі під час молитви у міському костелі, який вмістив більше тисячі прихожан, подякували Богу за медозбір і за те, що Він дає змогу працювати у доброму здоров’ї та отримувати здобутки.



На свято завітали представники кожного повіту країни, вбрані у колоритні костюми. Українські пасічники також гідно представили нашу державу: всі були зодягнені у вишиванки та блакитно-жовті краватки. Представники кожної з областей несли хоругви, чим немало здивували поляків.

Згодом на майдані біля костелу керівництво гмін і повітів привітало кращих пасічників. У Польщі на рівні держави всіляко сприяють розвитку бджільництва, в тому числі й фінансово. До прикладу, за придбані пасічницький інвентар та бджіл держава відшкодовує бджолярам 60-70 % вит­рачених на це коштів.

Того ж дня відбувся й концерт для учасників свята. Тим часом на сусідніх вулицях поляки влаштували ярмарок пасічницької продукції, інвентарю та різноманітних лікарських препаратів з меду, воску, прополісу, пилку, маточного молочка. Адже у Польщі активно розвивається апітерапія - лікування продуктами бджільництва.

Також ми побували в місті Ольштин на пасіці братів Ткачуків, котра налічує понад три тисячі бджолосімей. З цієї пасіки відкачують понад сто тонн меду за сезон, збирають пилок, прополіс, маточне молочко та інші продукти бджільництва.

До нас, українців, поляки поставилися з великою повагою. Вони ділилися досвідом пасічникування, пригостили смачною вечерею.

Дорогою додому ми ділилися враженнями від побаченого й почутого. А Володимир Стретович звернув увагу на те, що у Польщі пасічництво отримує суттєву підтримку з боку держави. Тому незабаром він ініціюватиме прийняття змін до Закону України «Про бджільництво», щоб посилити відповідальність фермерів за отруєння бджіл пестицидами та заохочувати пасічників до залучення пасік на запилення ентомофільних культур. Заплановано й ряд інших змін до закону, що сприятимуть розвитку бджільництва в Україні.

Анатолій СОЛОВЙОВ,

голова Здолбунівської районної спілки пасічників.