На Рівненщині відбудеться ІІ Міжнародна виставка енергетичного обладнання «СЕТ-2016»

22-23 вересня, на території Рівненського міського палацу «Текстильник» проходитиме Міжрегіональний форум з питань енергоефективності та енергозбереження.

Офіційне відкриття - 23 вересня о 09.30.

Дводенний Форум поділений на дві частини – виставкову та інформаційну.

Так, під час ІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ – 2016) понад 30 виробників з України, Польщі, Данії, Німеччини та Литви презентують промислове та побутове обладнання, енергоефективні технології у приватних помешканнях, виробництві та бізнесі, альтернативні види палива, відновлювану енергетику.

Водночас, у рамках інформаційної складової Форуму проходитимуть тренінги, презентації та майстер-класи на різні теми з енергоефективності.



Також упродовж двох днів Форуму для учасників заходу будуть проведені цікаві конкурси, а також розіграші, загальний призовий фонд яких – понад 130 тис. грн. Серед дітей та учнівської молоді відбудеться Конкурс дитячої творчості на тему «Енергозбереження - очима дітей».

Як розповів ініціатор Форуму, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, це вже друга Міжнародна виставка енергоощадних технологій, що відбудеться на Рівненщині.

«Я переконаний, що як і в 2015 році, ця виставка буде цікавою – і для звичайних мешканців Рівненщини, і для представників влади, ОСББ, ЖБК, ЖЕК, керівників різних підприємств. Адже питання економії коштів за рахунок впровадження новітніх енергоощадних технологій є вкрай актуальним для кожного», - підкреслив Олексій Муляренко.

Разом з цим, голова ОДА наголосив, що участь у виставці буде цікавою і для виробників таких технологій. Адже вона є унікальним майданчиком для того, щоб представити себе та свою продукцію.