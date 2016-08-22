Шукаємо свідків

Прохання відгукнутися тих людей, які стали свідками інциденту, що трапився 5 липня 2016 року близько 21 години в м. Здолбунів у дворі будинків № 9 та № 3 по вулиці Заводська. Тоді відбулася сутичка між чоловіком віком приблизно 50 років та літньою жінкою Якимчук Катериною Василівною, 1940 року народження. Вона захищала свого внука Соловйова Матвія Георгійовича, 2011 року народження від нападу цього чоловіка. Звертатися за телефонами: 098-602-77-65 (Катерина) або 050-330-36-09 (Олександр, адвокат).