Шукаємо свідків

Деталі
Перегляди: 282

Прохання відгукнутися тих людей, які стали свідками інциденту, що трапився 5 липня 2016 року близько 21 години в м. Здолбунів у дворі будинків № 9 та № 3 по вулиці Заводська. Тоді відбулася сутичка між чоловіком віком приблизно 50 років та літньою жінкою Якимчук Катериною Василівною, 1940 року народження. Вона захищала свого внука Соловйова Матвія Георгійовича, 2011 року народження від нападу цього чоловіка. Звертатися за телефонами: 098-602-77-65 (Катерина) або 050-330-36-09 (Олександр, адвокат).

Додати коментар

Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації. Коментатори які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам info@newlife.rv.ua і адміністратор розгляне ваш лист у найкоротший термін.
Коментарі неавторизованих користувачів друкуються тільки за попередньої модерації.

Захисний код
Оновити