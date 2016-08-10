Онлайн сервіси у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Для зручності громадян та, аби уникнути черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, Міністерством юстиції України в кількох областях нашої країни запроваджено пілотний проект (електронний сервіс) «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Відтепер громадяни мають можливість подати заяви щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану, як у звичайному паперовому форматі, так і через мережу Інтернет (не виходячи з дому) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Для цього необхідно зайти на сайт Міністерства юстиції України, натиснути банер «Електронні сервіси онлайн», обрати вкладку «Кабінет електронних сервісів» та зайти на веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Зареєструвавшись на веб-порталі, користувач може:

подати заяви на державну реєстрацію шлюбу, про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; заяву матері та батька дитини про визнання батьківства, про внесення відомостей про батька за вказівкою заявника, про визнання батьківства після народження; спільну заяву чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини; заяву про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і більше, про реєстрацію народження з пропуском строку, про визнання батьківства до народження дитини; спільну заяву попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства; заяви: про зміну імені, про зміну прізвища малолітньої дитини, про зміну прізвища дружини або чоловіка відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України, про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду; заяви про повторну видачу свідоцтв: про шлюб, про зміну імені, про смерть, про народження, про розірвання шлюбу; заяви про внесення змін, доповнень до актового запису, про анулювання актового запису цивільного стану, про поновлення актового запису цивільного стану;



здійснити попередній запис на відвідування відділу ДРАЦС із зазначенням зручних дати і часу;

отримати консультації працівників відділу ДРАЦС щодо надісланих через веб-портал заяв або звернень;

відслідковувати стан опрацювання заяв або звернення в Особистому кабінеті.

У разі направлення заяви або звернення щодо державної реєстрації шлюбу заявнику необхідно упродовж не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати її/його розгляду звернутись особисто до відділу ДРАЦС для підписання заяви, сформованої на підставі звернення.

При цьому наголошуємо, що подання до відділів ДРАЦС звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення заявника до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством.

Алла ПИЛИПЧУК,

начальник Здолбунівського районного відділу державної

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального

управління юстиції у Рівненській області.