Завдання поліції - допомагати людям,

переконаний дільничний офіцер Юрій Голик

Ще змалку він мріяв стати військовим. Тому, не вагаючись, здобув освіту інженера-механіка у НУВГП, паралельно навчаючись на військовій кафедрі. Молодший лейтенант поліції Юрій ГОЛИК (на фото) працює в правоохоронних органах вже два роки, за які встиг закінчити ще й Волинське професійне училище міліції та побувати у зоні АТО.

Двадцятитрьохрічний дільничний офіцер поліції працює на території Здов­бицької та Глинської сільських рад. Через скорочення штату дільничних у Здолбунівському ВП їх нині залишилось лише шестеро. Тому роботи молодому поліцейському вистачає. Але він не скаржиться, бо переконаний, що завдання поліції – допомагати людям.

Утім, праця ця специфічна. По-перше, це завжди екстрім. Вирушаючи на місце подій, поліцейський ніколи точно не знає, що його там чекає. По-друге, спілкування з особливим «контингентом». Доводиться мати справу з пияками, хуліганами.



- Нещодавно один з п’яниць зателефонував і повідомив, що у Глинську замінували вулицю. Його звісно, знайшли, з’ясували, що то неправда, - розповідає Юрій Голик.

Молодший лейтенант стверджує, що правопорушники часто виявлять неабиякі фантазію та винахідливість. Проте це їм зазвичай не допомагає:

- Одного разу власник авто заявив про угон. Приїжджаємо, а там стоїть побита машина, а біля неї - власник напідпитку. Згодом чоловік почав плутатись у показах, розповідати різні нісенітниці, тому відразу зрозуміли, що він сам і був за кермом. А про угон заявив, бо хотів, щоб авто за чужі кошти відремонтували. Але от чи був він нетверезим під час ДТП, дізнатися вже не можна було. Тому склали протокол про перебування у нетверезому стані в громадському місці.

На кожного порушника потрібно знайти важіль впливу. І такі існують, переконаний дільничний. Приміром, громадські роботи.

- Якось, повертаючись з Глинська на власному авто, побачив, як поблизу залізниці чоловік вивантажує з воза сміття. Я склав протокол, а сільська рада призначила йому громадські роботи. Тоді вже він був змушений вивозити сміття звідти власним возом. Відтоді більше цього порушника у тому районі не бачив, - зазначає поліцейський.

Дільничний впевнений у тому, що для успішної боротьби з порушниками варто збільшити суми штрафів.

- За хуліганство – штраф 51 грн. Хіба ж це вплине на порушника? А якби штрафували тисяч на п’ять, то кожен замислився б, чи варто чинити незаконні дії. А от те, що за водіння у нетверезому стані зараз збільшили штрафи, радує, - каже він.

На щастя, небезпечних для життя ситуацій у роботі молодого дільничного не виникало. Бо найчастіше доводиться залагоджувати сімейні конфлікти – це і є основна «морока» дільничного. Трапляється, що поліцейський мусить застосовувати силу під час бурхливих з’ясувань стосунків у деяких сім’ях. А часом – виконувати роль психолога та проводити профілактичні бесіди.

- Насправді найбільше проблем з сім’ями, у яких чоловіки не працюють і пиячать. Сваряться там, зазвичай,через нестачу грошей, - резюмує Юрій Голик.

Робота поліцейського ненормована. Доводиться молодшому лейтенанту працювати і вночі, і з самого рання. Телефонні дзвінки можуть лунати по кілька разів за ніч. Звісно, що близьким дільничного таке не дуже подобається.

Молодшому лейтенантові запам’яталася поїздка у зону АТО. У серпні-вересні минулого року перебував у м. Волноваха, займався охороною блокпостів та перевіркою машин на наявність вибухівки, наркотиків і заборонених товарів. Потрапив Юрій Голик на Схід добровільно. Зізнається, що очікував набагато гіршого від тамтешньої ситуації, але на той час у зоні АТО було відносно спокійно.

Проте щодня поліцейські затримували контрабандистів, які вивозили і ввозили до окупованої зони заборонені товари: цигарки, алкоголь, анальгетики. Спостерігав і те, як перевізники відверто наживаються на охочих перетнути умовний кордон з окупованою територією, як торговці закуповують товар за од­нією ціною, а продають утричі дорожче.

Тож поки у країні триває реформа правоохоронних органів, сподіваємося, що зміниться не лише «Міліція» на «Поліція», а й система в цілому. І такі молоді професіонали, як дільничний офіцер поліції Юрій Голик, стануть опорою та міцним щитом для кожного громадянина.

Ірина САМЧУК.