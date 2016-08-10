Про проведення декади благоустрою

Розпорядження міського голови від 1 серпня 2016 року № 104

З метою поліпшення стану довкілля, благоустрою, озеленення, приведення в належний санітарний та естетичний стан, підготовки міста до святкування 25 річниці Дня незалежності, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести з 10 серпня по 20 серпня 2016 року декаду благоустрою міста.

2. Керівникам підприємств, організацій, установ, об’єктів торгівлі всіх форм власності:

- привести у належний санітарний стан виробничі території;

- впорядкувати прилеглі території та території, які закріплені згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.02.2011 року № 36, провести обрізку кущів та дерев, почистити прибордюрну частину дороги, пофарбувати огорожі та побілити бордюри.



3. Комунальному підприємству «Міське будинкоуправління», житловим кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків:

- привести під’їзди, підвали житлових будинків, прибудинкові території у належний санітарний стан;

- побілити бордюри на закріплених територіях;

- обрізати кущі, зрізати всохлі та аварійні дерева.

4. Комунальному підприємству «Здолбунівське»:

- привести в належний санітарний стан міські кладовища;

- побілити бордюри на закріплених вулицях;

- завершити поточний ремонт вулиць міста;

- організувати роботи з нанесення дорожньої розмітки;

- провести біжучий ремонт автобусних зупинок, обладнання в скверах та в міському гідропарку.

5. ТзОВ «Комунальних підприємств»:

- привести в належний санітарний стан кладовище по вулиці Коперніка;

- впорядкувати контейнерні площадки.

6. Комунальним підприємствам «Здолбунівводоканал», «Здолбунівкомуненергія», Здолбунівській дільниці водопостачання Львівської залізниці, які проводили земляні роботи з руйнуванням дорожнього покриття, виконати роботи з відсипання щебенем місць, де проводились аварійні роботи, до 20.08.2016 року.

7. Установам освіти міста: забезпечити прибирання прилеглих територій, провести побілку бордюр.

8. Комунальній службі міської ради:

- ліквідувати стихійні сміттєзвалища;

- покосити траву, впорядкувати квітники;

- впорядкувати пам’ятники, могили воїнів УПА, місця масового поховання.

9. Мешканцям міста:

- прибрати прилеглу територію, тротуари та прибордюрну ділянку дороги;

- пофарбувати огорожі та побілити бордюри.

10. Заплановані згідно з цим розпорядженням роботи виконати до 20 серпня 2016 року.

11. 22 серпня 2016 року комісією з перевірки благоустрою організувати перевірку виконання цього розпорядження.

12. Попередити керівників підприємств, організацій та установ всіх форм власності, мешканців міста щодо адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою міста згідно зі статтею 152 Адміністративного кодексу України.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на завідуючу комунальним відділом по благоустрою міста Сироту І. Г.

Міський голова

І. О. ОЛЬШЕВСЬКИЙ.