Стабільно і з бюджетним позитивом

Голова РДА Сергій КОНДРАЧУК вручає почесну грамоту Рівненської обласної ради

підприємцю Дмитру СМІРНОВУ з нагоди професійного свята - Дня працівників торгівлі.

Під час засідання колегії райдержадміністрації 29 липня йшлося про багато актуальних питань, серед яких - підсумки роботи галузей,

а також виконання бюджету за перше півріччя 2016 року.

Інформуючи про роботу галузей господарського комплексу Здолбунівського району за перше півріччя 2016 року, перший заступник голови райдержадміністрації Леонід Власюк зазначив, що загалом робота господарського комплексу району є стабільною. Зокрема, за перше півріччя цього року підприємства району реалізували промислової продукції на 420,1 млн. грн. (115,1 % до показника аналогічного періоду минулого року). Щоправда, цей показник в основному «сформувало» підприємство «Волинь-цемент» філія ПАТ «ДЦУ» - його частка в реалізації промислової продукції складає 79 %.

Нині ж у районі активно збирають зернові, їх середня врожайність наразі складає 47 ц/га. Загалом сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на суму 10,6 млн. грн., що склало 93,2 % до відповідного періоду минулого року. Також вже розпочато виплату орендної плати за користування паями, кількість яких складає 8225, загальна сума нарахованої орендної плати становить 24,9 млн. грн. Для розвитку агропромислового комплексу району в першому півріччі було залучено 12 млн. грн. інвестиційних коштів.



Протягом січня-червня 2016 року за надані житлово-комунальні послуги населенню району нараховано до оплати 6,1 млн. грн. Натомість громадяни сплатили за надані послуги та в рахунок погашення боргів попередніх років 7,9 млн. грн. Разом з тим, станом на 1 липня населення заборгувало за послуги теплопостачання 807,7 тис. грн., за послуги утримання будинків та прибудинкових територій - 1,4 млн. грн. За отриманням субсидій звернулося 11499 сімей, призначено субсидії для 9084 сімей.

Станом на 1 липня 2016 року у районній службі зай­нятості зареєстровано 1424 особи, що на 186 осіб менше, ніж у відповідному періо­ді минулого року. Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2016 року становила 67. Тобто на одну вакансію претендував 21 безробітний.

Леонід Власюк проінформував також про державні закупівлі у системі «ProZorro», про участь районних проектів у конкурсі з енергоефективності.

А от щодо планових показників доходів зведеного бюджету Здолбунівського району прозвучало чимало критики. Адже не всі громади впоралися з планом, причому, у деяких це відбулося у зв’язку з неправильним формуванням планових показників. Як наслідок, у першому півріччі 2016 року лише у 9 місцевих бюджетах з 23 забезпечено виконання плану з власних доходів. Про причини і наслідки говорили довго й вкотре дійшли до того, що альтернативи об’єднанню громад у районі немає, - тільки у такому разі все стане простіше і економніше. Натомість начальник Здолбунівської ОДПІ Руслана Мичка закликала сільських голів насамперед отримувати чітке розуміння того, чому у планах вони закладають саме такі показники.

Згодом заступник начальника управління - начальник відділу видатків та доходів місцевих бюджетів фінансового управління РДА Олександр Колінько, інформуючи про підсумки виконання бюджету району, розповів, що загалом власні доходи зведеного бюджету району у першому півріччі склали 37,9 млн. грн., що становить

136,8 % до затверджених призначень. Видаткова частина бюджету за звітний період склала 179,5 млн. грн. Ріст надходжень порівняно з першим півріччям 2015 року становить 44,6 %. «Такого знач­ного росту я не пам’ятаю», - резюмував Олександр Колінько, зазначивши, що причиною бюджетного «позитиву» є, передусім, збільшення бази оподаткування.

Марина СТЕПАНЮК.