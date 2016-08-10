Про мораль, закон і землю

Питання про виділення земельних ділянок для бійців АТО у нашому краї порушують час від часу, розглядаючи його у різних ракурсах. І це зрозуміло, адже проблема нагальна й неоднозначна: землі потрібно багато, а знай­ти вільні ділянки складно.

Нещодавно особливості розподілу найпривабливіших земельних ділянок у селах поблизу Рівного взялася досліджувати громадська організація «Антикорупційний моніторинг». Згодом активісти організації зробили запити і до сільських рад нашого району щодо погодження надання земельних ділянок на землях сільрад та за межами населених пунктів за останні два роки, тобто за період від початку бойових дій на Сході.



У зв’язку з численними зверненнями учасників АТО та запитами ГО «Антикорупційний вибір» до сільрад з ситуацією намагалися розібратися під час останнього засідання колегії РДА. В ході публічного розгляду списків осіб, які отримали земельні ділянки у 2015 році, виявилося, що на території низки сільрад землю надали людям, котрі до АТО жодного стосунку не мають. Загалом у громадах ситуація схожа: вільних ділянок немає, а незадоволені бійці - є. Зокрема звучали скарги на те, що деінде навіть не приймають заяв від учасників АТО, які прагнуть отримати ділянку. Адже навіть якщо з землею все складно, людина має право подати заяву - це факт. Також вояки закидають сільським головам та землевпорядникам те, що земельні ділянки отримують хто зав­годно, але не бійці. Отримують наче й законно, але з порушенням моралі.

Натомість сільські голови розповідали про недосконалість законів та невідповідність земельного запасу і кількості охочих отримати ділянки.

Обговорення затягнулося, і врешті присутні зробили приблизно такий висновок: за законом землю мають право отримати усі, мораль же підказує, що переваги для бійців таки повинні бути. Тож ті, хто її ігнорує, мали б діяти інакше.

Марина СТЕПАНЮК.