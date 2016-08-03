Ремонти відділень та нове обладнання

У центральній районній лікарні останнім часом відбулося чимало змін на краще

Минулого тижня представники керівництва району побували у Здолбунівській ЦРЛ та «проінспектували», що змінилося у цьому закладі останнім часом. Голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук та його заступник Микола Орлов переконалися, що заклад змінюється швидко, і новації - лише на краще.

Зокрема за кошти, виділені з районного бюджету, суттєво поліпшено матеріальну базу ЦРЛ: замінено близько 80 вікон на сучасні, енергоощадні. Окрім того, придбано потрібне для лікарні обладнання - імуноферментний аналізатор та мікропланшет до нього. Загальна вартість цього устаткування - 128,4 тис. грн., придбали його через систему електронних закупівель «Prozorro». З допомогою закупленого пристрою вдається значно поліпшити діагностику деяких складних захворювань.



Головний лікар закладу Владислав Сухляк провів для гостей «екскурсію» відділеннями лікарні, у більшості з яких уже виконано ремонти, або ж вони відбуваються нині.

- Зміни у закладі справді вражають. І позитив у тому, що на покращення стану відділень використовують переважно не бюджетні кошти, а фінансування, залучене з інших джерел. Це - кошти спонсорів, меценатів, благодійних організацій, - зазначив Сергій Кондрачук.

До речі, як повідомив Владислав Сухляк, у найближчих планах - проведення ремонту фасаду приміщення пологового відділення та ремонтних робіт у приймальному відділенні ЦРЛ.

Вл. інф.