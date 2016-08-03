ФОТОФАКТ

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У спекотні дні літа на березі водойми у міському гідропарку тепер є де заховатися від палючого сонця. Цими днями там завершили облаш­тування пляжних навісів з лавочками для відпочинку. Чотири таких конструкції розташовані якраз над водоймою, тому користуються попитом і у малечі, і в дорослих відпочивальників.

Днями завершено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Данила Галицького у Здолбунові. Як поінформували у міській раді, ці роботи, орієнтовною вартістю 865 тисяч гривень, здійснено в рамках реалізації Програми благоустрою міста Здолбунів на 2016 рік.

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