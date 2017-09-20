Не поступається «екскурсійному» Львову

Такі враження про Здолбунів висловили учасники

нічної екскурсії містом, що відбулася 9 вересня

Можливість побачити місто в оригінальному нічному ракурсі з’явилася з ініціа­тиви активістів Національного Корпусу, а директор Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олег Тищенко погодився стати гідом. Звісно, що приурочили цей нетривіальний захід до 520-ї річниці нашого районного центру.

У незвичній екскурсії взяли участь близько півсот­ні людей. Стартувала вона від легендарного будинку, де свого часу розміщувався штаб Директорії УНР, а нині діє Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5. Завершилася нічна подорож містом у римо-католицькому костелі святих апостолів Петра і Павла, про історію якого розповів настоятель Анджей Щісловіч.

Упродовж двох з половиною годин учасники екскурсії почули чимало цікавих і не відомих їм досі фактів та історій. Наприклад, про те, що у нашому місті є будинок з привидами, що колись у Здолбунові діяли будинки розпусти, що на території районного історико-краєзнавчого музею досі знаходять людські рештки... Дізналися екскурсанти й про те, де свого часу діяла синагога та чому нині розсипається «бронзовий» пам’ятник Миколі Приходьку.



Одинадцятикласниця Здолбунівської гімназії Юлія Григорук по завершенні екскурсії навіть порівняла наше місто зі Львовом.

- Нічна екскурсія - дуже цікавий та нестандартний захід. Адже так Здолбунів постав перед нами цілком новим та незвичним. І нічим, на мій погляд, не поступився «екскурсійному» Львову. Хіба що запашної кави не було. Зате тепер я знатиму, де саме у нашому місті знайти пам’ятку у стилі ампір, у якому будинку працювали Євген Коновалець та Симон Петлюра і ще багато цікавого, - розповідає дівчина.

Організатори планують згодом проводити схожі екскурсії вже за іншими маршрутами. Адже історія у Здолбунова цікава, і знати її варто кожному, хто народився та живе у цьому місті.

Можливість побачити місто в оригінальному нічному ракурсі з’явилася з ініціа­тиви активістів Національного Корпусу, а директор Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олег Тищенко погодився стати гідом. Звісно, що приурочили цей нетривіальний захід до 520-ї річниці нашого районного центру.

У незвичній екскурсії взяли участь близько півсот­ні людей. Стартувала вона від легендарного будинку, де свого часу розміщувався штаб Директорії УНР, а нині діє Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5. Завершилася нічна подорож містом у римо-католицькому костелі святих апостолів Петра і Павла, про історію якого розповів настоятель Анджей Щісловіч.

Упродовж двох з половиною годин учасники екскурсії почули чимало цікавих і не відомих їм досі фактів та історій. Наприклад, про те, що у нашому місті є будинок з привидами, що колись у Здолбунові діяли будинки розпусти, що на території районного історико-краєзнавчого музею досі знаходять людські рештки... Дізналися екскурсанти й про те, де свого часу діяла синагога та чому нині розсипається «бронзовий» пам’ятник Миколі Приходьку.

Одинадцятикласниця Здолбунівської гімназії Юлія Григорук по завершенні екскурсії навіть порівняла наше місто зі Львовом.

- Нічна екскурсія - дуже цікавий та нестандартний захід. Адже так Здолбунів постав перед нами цілком новим та незвичним. І нічим, на мій погляд, не поступився «екскурсійному» Львову. Хіба що запашної кави не було. Зате тепер я знатиму, де саме у нашому місті знайти пам’ятку у стилі ампір, у якому будинку працювали Євген Коновалець та Симон Петлюра і ще багато цікавого, - розповідає дівчина.

Організатори планують згодом проводити схожі екскурсії вже за іншими маршрутами. Адже історія у Здолбунова цікава, і знати її варто кожному, хто народився та живе у цьому місті.

Ірина САМЧУК.

Фото автора.