Юні боксери демонстрували майстерність

У вихідні дні, 25 та 26 березня, у Здолбунові на базі ФСК «Локомотив» відбувся турнір з боксу, присвячений Дню українського добровольця. Організатори турніру - Національний Корпус та «Zdolbuniv boxing». На боксерському ринзі свою майстерність демонстрували понад 150 бійців 35 вагових категорій та 4 вікових груп. У змаганнях брали участь боксери з Рівненської, Хмельницької та Волинської областей. Спортсмени продемонстрували витримку та волю до перемоги, змагаючись за призові місця.

На фото: під час змагань.

Фото Олексія КОЗАЧКА.