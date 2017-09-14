Здолбунову - 520

Шановні здолбунівчани!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 520-ї річниці першої писемної згадки про Здолбунів.

520 років - це великий період в історії розбудови та становлення нашого міста.

Цілі покоління здолбунівчан самовіддано працювали, творили, щоб місто стало таким, як воно є сьогодні.

А це - найбільший залізничний вузол у Рівненській області, престижне вище професійне училище залізничного транспорту, потужний комбінат з виробництва цементу - лідер цементної промисловості Украї­ни, розвинута будівельна інфраструктура, передові школи та дошкільні навчальні заклади, сучасні об’єкти торгівлі й побутового обслуговування, банки європейського зразка, наповнені ігровим і спортивним обладнанням зони відпочинку, сквери та розбудований гідропарк - улюблене місце дозвілля здолбунівчан.

З високою відповідальністю до зустрічі ювілейної дати підійшли депутати міської ради, члени виконавчого комітету, апарат управління міської ради, трудові колективи, суб’єкти підприємницької діяльності, районні та міські осередки політичних партій.



У період підготовки міста до свята було прийнято відповідні рішення та розпорядження, проведено численні зустрічі з керівниками усіх рівнів.

Уже стало доброю тради­цією щороку восени, у День міста, підсумовувати зроблене за рік.

Виконуючи накази та пропозиції жителів Здолбунова, міська рада системно підходить до вирішення найактуальніших проб­лем та поставлених завдань. Залучивши кошти державного, обласного, міського бюджетів, спонсорську допомогу підприємств, цьогоріч виконано знач­ний обсяг робіт.

Планово виконуються програми, прийняті на сесіях міської ради.

Завдяки прийнятій Програмі благоустрою міста упродовж цього року вдалося здійснити такі роботи:

- капітальний ремонт вулиці Шкільної з транспортною розв’язкою на розі вулиць Паркова - Шкільна - Шевченка, що значно покращило рух автотранспорту;

- капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду з вулиці Шкільної до ДНЗ «Усмішка» з влаштуванням нового тротуару;

- капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Дмитра Яворницького.

Щиро вдячний колективу ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за якісне виконання робіт на вищевказаних об’єктах.

ПП МВА провело капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Наливайка.

Значну увагу в цьому році приділено будівництву та ремонту пішохідних доріжок, а саме:

- у міському гідропарку збудовано нову пішохідну доріжку від центральної алеї до вулиці Нової;

- здійснено капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Яворницького;

- бруківкою викладено пішохідні доріжки по вулицях Гетьмана Івана Мазепи та Базарній;

- зроблено поточний ремонт пішохідних доріжок по вулицях Незалежності, Пушкіна, Ясній.

Загалом у 2017 році виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 44 вулицях міста. До виконання цих робіт залучали підприємства ТзОВ «Комунальних підприємств», ПП МВА, ПП Андрощук М. Є.

У дії програма «Місто без околиць».

Завершується капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Василя Стуса.

Проведено частково відсипку відсівом вулиць Віли 2, 3 та провулку Наливайка.

Збудовано нові лінії вуличного освітлення по вулицях Герцена, Івана Старицького, у провулку Івана Старицького, провулку Грушевського, по вулицях Віли 5 і 6, Олега Ольжича, Нечуя-Левицького, Толстого, Івана Гонти, 8 Березня.

А також виконано ремонт вуличного освітлення у провулках Шкільному і Шевченка, частково по вулицях Дмитра Яворницького, Бориса Возницького та у провулку Щепкіна. Ці роботи були виконані КП «Здолбунівське» та ТзОВ «Комунальних підприємств».

Завдяки наполегливій праці колективів комунальних підприємств налагоджено безперебійну роботу житлово-комунального господарства міста.

На виконання міської програми капітального ремонту житлового фонду здійснено капітальний ремонт покрівлі по проспекту Цементників, 2, завершують капітальний ремонт покрівлі по вулиці Степана Бандери, 6.

На підтримку ОСББ з міського бюджету виділено кошти на здійснення капітальних ремонтів покрівель житлових будинків по вулиці Степана Бандери, 8 та по 2 Лютого, 6А.

Капітально відремонтовано фасад будинку по вулиці Міцкевича, 40.

Відремонтовано проїзди до житлових будинків по вулиці Павла Чубинського, 14, по 2 Лютого, 6А, Шкільній, 38 та 44.

На цей час у місті створено 52 об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, ТзОВ «Перша Здолбунівська управлінська компанія» обслуговує 34 будинки, а ТзОВ «УК Будинко­управління» - 57.

Стабільно працює комунальне підприємство «Здолбунівводоканал». У 2017 році на цьому підприємстві реалізовано такі заходи:

- облаштування нового випуску каналізації на КНС по вулиці Олекси Стефановича з прокладанням напірної каналізаційної мережі протяжністю 54 м;

- прокладання дворової каналізаційної мережі від будинку № 9 по вул. Шкільній протяжністю 30 м;

- встановлення 62 загальнобудинкових лічильники холодної води;

- підняття 52 горловин оглядових колодязів на мережах міста;

- встановлення станції управління з частотним перетворювачем на КНС по вулицях Заводській і Новій;

- встановлення конденсаторної батареї на КНС по вулиці Новій та пускового апарата на КНС по вулиці Олекси Стефановича;

- заміна засувок на КНС та на водопровідних мережах;

- встановлення станції управління з частотним перетворювачем на насос № 3 ВНС по вулиці Старомильській.

ПП «Сектор» збудовано нову лінію каналізаційної мережі по вулицях Дмитра Яворницького, Лермонтова.

Нині триває будівництво нової лінії каналізаційної мережі по вулицях Миру, 2 Лютого, Західній, Квітневій, Коперника, а також розпочато роботи по вулиці Щепкіна та у провулку Щепкіна.

Злагоджено працює комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія». Встановлення сучасного котла на котельні по вул. Шкільній, 40 дало змогу в опалювальний період зекономити природного палива на 263 тисячі гривень.

На сьогодні вже усі котельні міста підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період.

У ході підготовки об’єктів теплопостачання до опалювального сезону було замінено аварійні ділянки зов­нішніх теплових мереж по вулицях Шкільній, Шевченка, Фестивальній, Цементників, Котляревського, Кутузова.

Комунальне підприємство «Здолбунівське» надає послуги з прибирання міських вулиць, парків, скверів, гідропарку, двох міських кладовищ, обслуговує вуличне освітлення, а також забезпечує прибирання вулиць у зимовий період та виконує поточні ремонти об’єктів благоустрою, обслуговує міське сміттєзвалище в урочищі Здовбиця. Завдяки роботі підприємства територію сміттєзвалища приведено в належний санітарний стан.

Дуже приємно, що наше місто щороку озеленюється. Група благоустрою та учасники громадських робіт цьогоріч облаштували 55 клумб та висадили 630 дерев.

Приємно відмітити, що міський гідропарк став улюб­леним місцем відпочинку жителів міста та району.

Щороку міська рада приділяє значну увагу його розбудові, що покращує якість відпочинку жителів міста та його гостей і залишає в них тільки яскраві позитивні спогади про Здолбунів.

Цьогоріч у гідропарку зроблено:

- очистку берегової лінії озера в пляжній зоні від очерету;

- облаштовано новий дитячий майданчик;

- встановлено два навіси;

- упорядковано спортивні майданчики;

- збудовано нову асфальтовану доріжку до вулиці Нової;

- збудовано нову гілку вуличного освітлення;

- будують оглядові майданчики, що з’єднають два береги озера.

Щиро вдячний керівникам, трудовим колективам дошкільних навчальних закладів та батькам їх вихованців за підготовку дошкільних закладів до початку навчального року. У всіх дитячих садочках виконано поточні ремонти приміщень.

За сприяння народного депутата України О. В. Дехтярчука з державного бюджету було виділено кошти в сумі 1 мільйон гривень для заміни вікон та дверей у дошкільних навчальних закладах міста.

У ДНЗ «Грайлик» завершено капітальний ремонт фасаду з утепленням.

Відкриваються дві додаткових групи у ДНЗ «Усмішка» та «Дзвіночок».

Проведено ремонт системи водопостачання та каналізації у ДНЗ «Усмішка».

Для дітей міста у 2017 році виготовлено і встановлено ігрові майданчики по вулицях Фестивальній та Д. Галицького, у сквері по вулиці Грушевського та у міському гідропарку.

Завдяки значним зусиллям підприємців у місті відкрито низку нових сучасних торгових об’єктів, а саме: міні-кафе та торговельний павільйон по вулиці Гетьмана Богдана Хмельницького, 21, магазин по вулиці Шкільній, 23 та мережу магазинів «Спірид енд фуд» ПП фірма «Промсервіс».

Висловлюю подяку всім мешканцям міста, підприємствам, організаціям, районним та міським осередкам політичних партій, підприємцям за розуміння й підтримку, за самовіддану працю з розбудови і поліпшення благоустрою нашого міста. Адже з кожного прибраного двору, впорядкованої території підприємства, установи чи об’єкта торгівлі вимальовується привабливе обличчя нашого міста, а це - результат підтримки та виконання розпоряджень про місячники й декади благо­устрою.

Щиро вдячний трудовим колективам та їх керівникам за внесок у виконання робіт з благоустрою Здолбунова.

За мужність та відвагу особливу подяку висловлюю учасникам АТО, волонтерам - за безкорисливу та самовіддану працю.

У 2017 році учасникам АТО та сім’ям загиблих надавалась матеріальна допомога. Було виділено 128 земельних ділянок для зведення житлових будинків.

Відзначення Дня міста - гарна нагода підсумувати зроблене, але за цим - знову напружена робота.

І нехай хороші справи відроджують у людей почуття гордості за своє місто, вселяють надію на краще майбутнє Здолбунова та

усієї нашої держави.

Дякую за взаєморозуміння та співпрацю у впорядкуванні нашого рідного міста. Саме від позиції кожного з нас, ініціативи, наполегливості, сумлінності та відповідальності залежить спільний результат.

Дякую усім здолбунівчанам за їхню невтомну працю, яка творить славу та велич нашого міста. Дякую за збереження усіх об’єктів, які зроблені у місті, та за гідну оцінку зробленого, за співпрацю і взаєморозуміння у впорядкуванні Здолбунова. Перспектива міста - це наше спільне бачення його майбутнього. Тільки в нашій єдності, зміні відносин влади і громади - запорука успіху.

Вітаю усіх жителів Здолбунова з Днем міста!

Зичу щастя, здоров’я, добра, миру і любові, порозуміння й згуртованості, Божого благословення та запрошую усіх на святкування Дня міста, 520-річчя першої писемної згадки про Здолбунів, до міського гідропарку на 13.00 десятого вересня 2017 року.

Міський голова

І. О. ОЛЬШЕВСЬКИЙ.

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