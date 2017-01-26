Про стан законності і правопорядку

на території Здолбунівського району у 2016 році

Торік, в умовах докорінних змін на основних напрямах діяльності, Здолбунівській місцевій прокуратурі вдалося забезпечити виконання покладених на неї функцій.

Упродовж 2016 року на території Здолбунівського району до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 1133 відомості про кримінальні правопорушення.

Правоохоронними органами району завершено досудове розслідування в 656 кримінальних провадженнях, з яких 146 направлено до суду з обвинувальним актом, 2 - з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, 4 - з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, 501 закрито. У залишку перебуває 1005 кримінальних проваджень.

Процесуальними керівниками місцевої прокуратури надано 102 письмових вказівки слідчим Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області, скасовано 9 незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень.



Також підтримано державне обвинувачення з прийняттям судових рішень у 167 кримінальних провадженнях, з них ухвалено 146 обвинувальних вироків.

Неповнолітніми скоєно 20 кримінальних правопорушень, за якими до суду направлено з обвинувальним актом 16 проваджень, у тому числі 9 з угодами про примирення, 1 провадження закрито.

Протягом 2016 року місцевою прокуратурою пред'явлено 7 позовних заяв, з них в порядку цивільного судочинства 7 на загальну суму 34 тис. грн., у порядку кримінального - 5, у трьох справах забезпечено участь з метою захисту інтересів громадян.

Недодержання вимог Закону Украї­ни «Про запобігання корупції» посадовими особами району стало підставою для складання прокуратурою 2 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з коруп­цією за ст. 172-7 КупАП, їх розглянуто в суді та задоволено. Крім цього, місцева прокуратура, у зв'язку з виявленими порушеннями вимог антикорупційного законодавства на території Здолбунівського району, внесла 4 подання у порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції».

За вказаний період до Здолбунівської місцевої прокуратури надійшло 117 звернень, з них 72 - з питань досудового розслідування, 4 - з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, 1 - з питань участі у кримінальному провадженні в суді. За належністю до органів, уповноважених розглядати по суті порушені у зверненнях питання, надіслано понад 108 звернень. Задоволено 1 звернення.

Забезпечено доступ до публічної інформації за 4 запитами, з яких прокуратурою розглянуто 2, а ще 2 - надіслано іншим розпорядникам інформації.

Упродовж 2016 року місцевою прокуратурою було здійснено 71 публікацію з висвітлення діяльності. Зокрема підготовлено 2 виступи для органів місцевої влади щодо стану законності та правопорядку і 69 - виступів у ЗМІ, з яких 12 - у друкованих ЗМІ, 7 - в елект­ронних, 46 - у мережі Інтернет.

Григорій НИЖНИК,

керівник Здолбунівської

місцевої прокуратури.