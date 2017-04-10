Про проведення декади благоустрою

Розпорядження міського голови від 17 березня 2017 року № 28-р

З метою поліпшення стану довкілля, благоустрою, озеленення, приведення в належний санітарний та естетичний стан, підготовки міста до Великодніх та травневих свят, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести з 3 по 13 квітня 2017 року декаду благо­устрою міста.

2. Керівникам підприємств, організацій, установ, об’єктів торгівлі всіх форм власності:

привести у належний санітарний стан виробничі території;

впорядкувати прилеглі території та території, які закріплені згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.02.2011 року № 36, провести обрізку кущів та дерев, почистити прибордюрну частину дороги, пофарбувати огорожі та побілити бордюри.



3. Житловим управляючим компаніям, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків:

привести під’їзди, підвали житлових будинків, прибудинкові території у належний санітарний стан;

побілити бордюри на закріплених територіях;

обрізати кущі, зрізати всохлі та аварійні дерева;

упорядкувати квітники.

4. Комунальному підприємству «Здолбунівське»:

привести в належний санітарний стан міські кладовища;

побілити бордюри на закріплених вулицях;

розпочати поточний ремонт вулиць міста;

провести біжучий ремонт автобусних зупинок, обладнання в скверах та в міському гідропарку.

5. ТзОВ «Комунальних підприємств»:

привести в належний санітарний стан кладовище по вулиці Коперніка;

впорядкувати контейнерні майданчики.

6. Підприємствам КП «Здолбунівводоканал», КП «Здолбунівкомуненергія», Здолбунівській дільниці водопостачання Львівської залізниці, які проводили земляні роботи з руйнуванням дорожнього покриття, виконати роботи з відсипки щебенем місць, де проводились аварійні роботи, до 13.04.2017 року.

7. Установам освіти міста:

забезпечити прибирання прилеглих територій;

залучити учнів до висаджування дерев.

8. Комунальній службі міської ради:

ліквідувати стихійні сміттєзвалища;

посадити дерева в міському гідропарку;

упорядкувати пам’ятники, могили воїнів УПА, місця масового поховання.

9. Мешканцям міста:

прибрати прилеглу територію, тротуари та прибордюрну ділянку дороги;

пофарбувати огорожі та побілити бордюри.

10. Заплановані згідно з цим розпорядженням роботи виконати до 12 квітня 2017 року.

11. 13 квітня 2017 року комісією по перевірці благоустрою організувати перевірку виконання цього розпорядження.

12. Попередити керівників підприємств, організацій та установ усіх форм власності міста, мешканців міста щодо адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою міста згідно зі статтею 152 Адміністративного кодексу України.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на завідуючу комунальним відділом по благоустрою міста Сироту І. Г.

Міський голова

І. О. ОЛЬШЕВСЬКИЙ.