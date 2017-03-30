Районні депутати зібралися позачергово

На позачергову, сімнадцяту сесію Здолбунівської районної ради сьомого скликання депутати зібралися, щоб висловити власну позицію щодо розгону учасників блокади та припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями.

Спочатку голова районної виборчої комісії Тетяна Рожко зачитала текст Постанови № 73 від 15 березня, в котрій йшлося про визнання обраним депутатом Миколи Висоцького, 1959 р. н., який включений до виборчого списку Здолбунівської районної організації Аграрної партії України. Микола Висоцький цього дня склав Присягу депутата. Він працюватиме у Здолбунівській районній раді замість Богдана Конд­ратюка, який склав повноваження депутата.



По тому депутати одноголосно підтримали звернення до Президента Украї­ни Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України щодо протиправного розгону учасників блокади та припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У зверненні районні обранці висловили обурення подіями, які відбулися 13 березня у Кривому Торці, де учасників блокади тимчасово окупованих територій було побито та затримано.

Підтримали депутати й запит Ігоря Жовтанюка щодо вирішення питання збору побутових відходів. Ігор Жовтанюк розповів про те, що вже кілька років поспіль сміття, яке вивозять з Мізоча, забруднює не лише придорожню зону на під’їздах до селища, а й навіть проїжджу частину. Тож запит надіслали для розгляду до Здолбунівської РДА та Мізоцької селищної ради. Проте кожна свідома людина розуміє, що ситуацію зі стихійними сміттєзвалищами, які з’являються чи не у кожному населеному пункті району, виправити вдасться лише тоді, коли у громади докорінно зміниться ставлення до дов­кілля.

Марина СТЕПАНЮК.

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