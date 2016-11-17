Пробне ЗНО як перша спроба участі у процедурах тестування

Одним з ефективних способів підготовки до зов­нішнього незалежного оцінювання, за відгуками вже теперішніх студентів, є проб­не зовнішнє незалежне оцінювання (далі - пробне ЗНО).

Учасниками пробного ЗНО можуть стати особи (учні випускних класів, випускники минулих років), які виявили бажання побачити процедуру проведення тестування і випробувати свої сили напередодні складання основ­них іспитів. Кожен, хто має намір пройти пробне ЗНО, матиме можливість: ознайомитися з процедурою проведення ЗНО-2017, максимально наближеною до основної; попрацювати з тестовими зошитами та заповнювати бланки відповідей; навчитися правильно розподіляти час під час написання тесту; пройти психологічну адаптацію в ауди­торії і пункті проведення ЗНО; перевірити та оцінити рівень знань з предметів.

Реєстрація на участь у пробному ЗНО триватиме з 10 по 31 січня 2017 року на сайті ЛРЦОЯО (www.lvtest.org.ua)

Терміни проведення проб­ного ЗНО-2017:

1.04.2017 р. - українська мова та література;

8.04.2017 р. - англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, історія України, математика, німецька мова, російська мова, фізика, французька мова, хімія.

Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних тестів, відповідають програмам ЗНО, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зов­нішнього незалежного оцінювання.

Більше інформації про проведення пробного ЗНО розміщено в розділі «Проб­не ЗНО» на сайті Львівського РЦОЯО - www.lvtest.org.ua та на сайті Українського ЦОЯО – www.testportal.gov.ua.

Пробне ЗНО - це перша спроба участі в процедурах ЗНО, яка дасть учасникам хорошу можливість відчути атмосферу та процес проходження тестування.