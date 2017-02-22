Повінь та паводок в районі попередимо, але населенню Здолбунівщини порядок дій у разі їх виникнення знати необхідно!

Рівненська область багата на поверхневі води. Враховуючи погодні умови цьогорічної зими особливої загрози набуває різке зменшення товщини криги в акваторіях водосховищ, річок та озер, що може призвести до жертв серед населення. Разом із тим, з приходом потепління виникає можливість виникнення повеней і паводків. Факторами небезпеки повеней та паводків є: руйнування будинків та будівель, мостів, розмив залізничних та автомобільних шляхів, аварій на інженерних мережах, знищення посівів.

Внаслідок повені, паводку починається просідання будинків та землі, виникають зсуви та обвали.

Тому, щоб уникнути перелічених надзвичайних ситуацій або мобілізуватися у разі їх виникнення нагадую громадянам краю, як діяти у зоні раптового затоплення у разі виникнення повені, паводка.

Тільки у випадках прориву гребель, крижаних заторів і ґрунтових перемичок у верхів`ях рік повінь може відбутися миттєво. В інших випадках існує більший або менший резерв часу, що дозволяє зреагувати на загрозу затоплення. Під час затяжної негоди на низьких річкових берегах краще не зупинятися. Особливо небезпечно під час тривалої негоди переправлятися вбрід через водойми. Додаткові обсяги води значно зменшують прохідність водойм і тому навіть перевірена ділянка шляху швидко може стати непрохідною та вкрай небезпечною. Люди, котрі проживають у небезпечних зонах поблизу водойм, у низинах та зонах можливого затоплення повинні бути особливо уважними. Їм необхідно стежити за прогнозами синоптиків і повідомленнями рятувальних служб. При загрозі виникнення повені необхідно забрати з місць, які наповнюються водою (наприклад, підвали та льохи) речі і продукти. Їх краще тримати в сухих місцях, куди воді важко проникнути, тому що навіть у випадку невеликих опадів вони можуть бути зіпсовані. Також потрібно заздалегідь подбати про свійських тварин. У випадку повені тварини, що опиняються в обмеженому просторі або на прив`язі, гинуть, навіть незважаючи на те, що більшість із них природжені плавці.



Під час повені потрібно уважно слухати інформацію про її розвиток та інструкції про порядок дій. Не користуватися без потреби телефоном, аби він був вільним для зв’язку з вами. Найважливіше – не піддаватися паніці та заспокоїти інших! Намагатися зберігати самоконтроль і чіткість дій.

При евакуації необхідно виконати наступні дії: відключити електропостачання й виключити газ; закрити всі двері й вікна та взявши необхідні речі, слідувати в безпечні місця. За необхідності – скористатися допомогою рятувальних служб. При раптовій повені треба, прихопивши з собою теплий і бажано водонепроникний одяг, ковдри, їжу та документи, піднятися на найбільш піднесені місця рельєфу, про які відомо, що вони ніколи не затоплювалися. Якщо це неможливо, то піднятися на верхні поверхи та горища будинків. При збільшенні рівня води варто вибратися на дахи. При подальшому прибуванні води – на верхівки дахів.

Дотримуватися спеціальних заходів безпеки необхідно і після повені. Повертатися додому треба обережно, остерігаючись обірваних і провислих електричних проводів, ушкоджених газових магістралей. Перед тим, як увійти до будинку, необхідно переконатися, що його конструкція не розхиталася під дією водяної стихії. Потім, просушити його, відкривши всі вікна та двері.

Користуватися газом, електрикою та каналізацією можна, лише одержавши дозвіл комунальних служб. До електричних проводів і розеток узагалі краще не наближатися до їхнього повного висихання. Після повені контакти з електрикою вкрай небажані через підвищену вологість повітря та великий вміст вологи в ґрунті.

Провідний інспектор відділу техногенної безпеки

управління запобігання надзвичайним ситуаціям

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Вадим Тишкун