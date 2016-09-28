У рятувальників - нове спорядження

Нещодавно у 18-ій державній пожежно-рятувальній частині Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області частково оновили спорядження. Тепер місцеві рятувальники мають новий літній спецодяг, каску MSA Galet (на фото), котел PRO TECH та дві мотопомпи пожежні KS-100. Згодом буде придбано ще два пожежних рукави. На закупівлю згаданого спорядження кошти у сумі 75 тисяч гривень було виділено з районного бюджету, повідомив голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.

Однак у місцевих рятувальників є й інші нагальні потреби. Як розповів начальник ДПРЧ-18 Олег Голодько, актуальним залишається придбання зимового форменого одягу, пожежних рукавів. Також частині постійно необхідне паливо, аби бути напоготові.

Ірина САМЧУК.