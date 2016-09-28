У рятувальників - нове спорядження

Деталі
Перегляди: 16

Нещодавно у 18-ій державній пожежно-рятувальній частині Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області частково оновили спорядження. Тепер місцеві рятувальники мають новий літній спецодяг, каску MSA Galet (на фото), котел PRO TECH та дві мотопомпи пожежні KS-100. Згодом буде придбано ще два пожежних рукави. На закупівлю згаданого спорядження кошти у сумі 75 тисяч гривень було виділено з районного бюджету, повідомив голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.
Однак у місцевих рятувальників є й інші нагальні потреби. Як розповів начальник ДПРЧ-18 Олег Голодько, актуальним залишається придбання зимового форменого одягу, пожежних рукавів. Також частині постійно необхідне паливо, аби бути напоготові.
Ірина САМЧУК.

Додати коментар

Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації. Коментатори які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам info@newlife.rv.ua і адміністратор розгляне ваш лист у найкоротший термін.
Коментарі неавторизованих користувачів друкуються тільки за попередньої модерації.

Захисний код
Оновити