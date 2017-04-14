Обережно: шахраї діють за новою схемою

Незважаючи на неодноразові застереження, громадяни й далі потрапляють на гачок шахраїв. А ті нещодавно розробили нову схему обману.

Спритники активно моніторять Інтернет-мережу і відшуковують осіб, які бажають продати свій товар. Телефонують за вказаним в мережі номером та впевнено заявляють про готовність цей товар придбати, домовляються про остаточну його ціну. Водночас при цьому зазначають, що по товар приїде кур’єр. Зрадівши раптовій удачі, продавець повідомляє свій картковий рахунок.

- Через деякий час на мобільний того, кого хочуть ошукати, надходить фейкове повідомлення про зарахування на його рахунок домовленої суми, і до нього відразу приходить кур’єр. Жертва, не вагаючись, віддає «вже проданий» товар, - розповідає про шахрайську схему начальник Здолбунівського відділення поліції Сергій Криса.

Яке ж розчарування чекає на ошукану людину, коли та перевіряє баланс рахунку! Виявляється, що жодного додаткового надходження коштів насправді не було.

Працівники Здолбунівського відділення поліції вкотре закликають громадян бути максимально обачними і пам’ятати народну мудрість: довіряй, але перевіряй.

Ярослава НОГАЧЕВСЬКА,

Здолбунівське відділення поліції.