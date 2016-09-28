Роми-шахраї обікрали жительку Стеблівки

Бути пильними потрібно завжди, адже шахраї можуть обдурити навіть у власному домі. Саме так трапилося з жителькою

села Стеблівка нашого району Ярославою Гаврилюк, до якої днями навідалися троє невідомих ромської національності. Вони начебто збирали гроші на лікування дитини.

- Почула, що хтось є у мене на подвір’ї. Виходжу, а там троє людей: дві жіночки та молодик. Вони почали просити гроші, які нібито потрібні дитині на операцію, показували фото. Відповіла, що грошей не маю, бо в мене теж хворий чоловік, якому робили операцію. Тоді ці люди попросили дати їм що-небудь попоїсти, - розповіла Ярослава Гаврилюк.



Поки жінка виносила харчі прохачам, чоловік встиг прокрастися до будинку. Помітивши, що молодик зник з двору, пенсіонерка зрозуміла, що її грабують, та кинулася до відчинених дверей. Побачила, що чоловік порпається у шухляді комода. Жінка кинулась до крадія, але той відштовхнув її та втік. Швиденько зникли з двору і його спільниці.

Постраждала викликала поліцію, і невдовзі група швидкого реагування затримала крадія та його спільниць.

Вправний злодій встиг знайти у будинку пенсіо­нерки золоті вироби на суму близько 20 тисяч гривень. Під час затримання у 25-річного жителя Закарпаття виявили золоті та срібні персні, сережки, ланцюжки. За інформацією слідчого відділу Здолбунівського відділення поліції, за фактом грабежу за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підозрюваного помістили в слідчий ізолятор, він зізнався у скоєному і наразі дає покази. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Ірина САМЧУК.