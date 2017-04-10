Послуги служби зайнятості для сільського населення

У Здолбунівському районному центрі зайнятості значну увагу приділяють роботі з жителями сільської місцевості, адже ні для кого не секрет, що саме вони мають більше труднощів при вирішенні проблеми зайнятості та працевлаштуванні, ніж жителі міста. Це пояснюється багатьма причинами: особливостями регіонального та локального ринку праці, реальним станом сільськогосподарської галузі, де чисельність зайнятих з кожним роком зменшується, менталітетом сільських жителів, які не готові до роботи за межами свого населеного пункту з урахуванням наявного рівня оплати праці, вартості транспортного сполучення в частці отримуваної заробітної плати...

З метою посилення співпраці між службою зайнятості, територіальними громадами району, своєчасного інформування керівництва і депутатів районної ради про актуальні питання та напрямки соціального захисту населення, запобігання зростанню рівня безробіття 23 березня під час засідання Координаційно-консультативної ради Здолбунівської районної ради було проведено робочу зустріч фахівців РЦЗ з головами сільських рад району, депутатами, членами президії районної ради, керівниками ПОУ та представниками управління соціального захисту населення Здолбунівської РДА.



- Здолбунівський РЦЗ намагається використовувати всі можливості соціального партнерства, зокрема, з представниками сільських рад щодо вирішення питань зайнятості на селі, - зазначив директор центру зайнятості Сергій Бабич. Крім цього, він ознайомив присутніх з тенденціями, що склалися на ринку праці району, та наголосив на важливості питання соціального захисту вразливих верств населення. Найбільш значимими питаннями, які вирішували під час проведення заходу, були: організація громадських робіт та допомога у працевлаштуванні учасників антитерористичної операції.

Також у рамках заходу відбулася презентація соціальних послуг служби зай­нятості із застосуванням мультимедійних засобів та візуалізації новітніх технологій і технологічних процесів у роботі центру. Учасники отримали корисну інформацію про діяльність служби зайнятості, можливості сприяння безробітним громадянам у працевлаштуванні, в тому числі шляхом професійної підготовки, участі у громадських і тимчасових роботах, з детальним аналізом стану ринку сільського безробіття у розрізі кожної сільської та селищної рад Здолбунівського району. Корисною інформацією про можливості служби зайнятості було й ознайомлення присутніх з перевагами он-лайн навчання на платформі «Prometheus».

Оксана ШНАЙДЕР,

заступник директора Здолбунівського РЦЗ. §