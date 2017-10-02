Неспортивне свято

День Здолбунова цьогоріч відсвяткували на високому рівні. Цікаві заходи подарували велику насолоду глядачам. От тільки жаль, що на цьому святі одні з найактивніших його учасників були обділені увагою з боку керівництва міста та району. Мова про спортсменів та фізкультурників. Численні глядачі та вболівальники оцінили їхню участь у змаганнях і показові виступи оплесками, а от влада проігнорувала...

Напередодні, 9 вересня, наша країна відзначила День фізичної культури і спорту. Оскільки ж більшість з нас є причетними якщо не до спорту, то до фізкультури, то це - загальне всенародне свято. Однак наше керівництво цьогорічне спортивне свято року програло з розгромним рахунком… Під час відзначення найактивніших жителів міста та району на сцену підіймався лише один спортсмен. Вочевидь, питати за це потрібно у «збірної команди влади» на чолі з її капітанами - очільниками райдержадміністрації, районної та міської рад. Саме вони та їхні команди відповідають за те, що нині відбувається у місті та районі. У цій команді є «гравці», які згідно з посадовою інструкцією, відповідають за розвиток фізкультури і спорту у районі та місті. І за це, до речі, отримують заробітну плату.



Утім, є й той, хто може виявитися без вини винуватим - маю на увазі нещодавно призначеного начальника відділу у справах молоді та спорту РДА. У ситуації, що склалася, він таки не винен і, сподіваюся, «стрілочником» його не зроблять.

Врешті, прикро навіть не за згаданий випадок, а за неналежну увагу керівників усіх рівнів до спорту. Якби хоч хтось подав правильний приклад, такої ситуації не склалося б. Маю на увазі директорів наших шкіл, які могли б зробити подання на нагородження у цей день кращих вчителів фізкультури.

Та найприкріше за тренерів, людей, котрих позаочі називають «фанатами». Адже в обрану справу вони вкладають не лише час, а й частку своїх сердець. І коли їхні вихованці своїми перемогами прославляють наше місто не лише в Україні, а й в Європі та світі, то традиційно відбувається «селфі-сесія» з новими чемпіонами та лунають від влади обіцянки про безмежну підтримку. А вже за кілька днів все повертається до звичного порядку. Чиновники працюють, спортсмени тренуються. А обіцянки, на те й обіцянки, щоб залишатися не виконаними.

Останнє спробую довести фактами. Нині завдяки відкритості місцевої влади, що є одним з небагатьох досягнень демократії, ми маємо змогу контролювати її діяльність. Ознайомившись з інформацією на сайтах Здолбунівської РДА та районної ради, отримуємо пов­ну картину стану фізкультури й спорту в нашому краї. Для сторонньої людини він практично ідеальний. Однак лише для сторонньої…

До прикладу, у районі створено та функціонує 51 клас з поглибленим вивченням предметів та профільним навчанням. Це справді чудово. Але ж куди подівся футбольний спецклас у нашій гімназії?

У районі розроблено багато перспективних і, поза сумнівом, потрібних програм. Спробуймо проаналізувати ті, що стосуються спорту. В інвентаризаційному переліку за № 148 значиться Програма розвитку футболу в Здолбунівському районі на 2014-2016 роки. У графі щодо контролю - «Знято з контролю»… Аналізувати ж її неможливо вже тому, що, згідно зі Статутом, Здолбунівська районна федерація футболу не є легітимною вже понад рік. А саме ЗРФФ є основним творцем і виконавцем згаданої програми.

Паралельно створено міську федерацію футболу. Спільне досягнення двох федерацій у цьому сезоні - технічні поразки в домашніх матчах. Прикро, що страждають насамперед футболісти, які програють матчі, не вийшовши на поле.

Взагалі футболісти Здолбунова нерідко грають у «підпільному» чемпіонаті. Вболівальники про матчі своєї команди дізнаються через знайомих футболістів. Може, варто створити ще одну федерацію, яка займатиметься афішами?

Цікава й програма № 149 «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Здолбунівському районі на 2014-2016 рр.». У графі контролю - відмітка «Продовжено термін дії до 2017 р.». У ній зазначено, що в районі є один стадіон. А назву його чомусь засекречено. Вочевидь, йдеться про стадіон «Локомотив», якому цьогоріч виповнилося 85 років. Якщо його «розсекретять» до 100-річчя, то ще маємо час, аби привести його у первинний вигляд. Адже у 1935 році, після трьох років експлуатації, він був у трішки кращому стані, ніж тепер.

А де ж поділися стадіон «Колос» та стадіон в Мізочі? Їх перейменували чи перепрофілювали? Про 17 футбольних полів та 87 спортивних майданчиків нічого сказати не можу. Вони, мабуть, таки є, але на чиїй території, невідомо.

Навесні було проведено ремонт баскетбольного майданчика на вулиці Незалежності. Тоді про це широко інформували громадськість. Натомість майданчик як був огородженим з трьох боків, так і залишився. І навпроти, за сто метрів, такий же спортивний майданчик перетворився на сміттєзвалище, і це нікого не хвилює. Цікаво, чи є цей майданчик у переліку вже згаданих вісімдесяти семи?

Говорити можна ще багато. А зрештою, то справа навіть не в реакції на мій допис. На жаль, протягом чотирьох років особливих зрушень у спортивній галузі району так і не відбулося. Більшість успіхів у ній маємо завдяки самовідданій праці спортсменів та тренерів, яких у день їхнього професійного свята навіть належно не привітали…

Юрій МЕЛЬНИК,

м. Здолбунів.