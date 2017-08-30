П’ятдесят років у мирі та злагоді

Нещодавно у Будеражі відбулася непересічна подія. Сонячного недільного дня у тамтешньому храмі після п’ятдесяти років спільного подружнього життя обвінчалися Михайло Миронович та Любов Вікторівна Овдіюки (на фото). Привітати їх прийшли рідні, близькі та односельці. Адже це подружжя у селі знає та поважає чи не кожен.

Михайло Миронович родом з с. Спасів, Любов Вік­торівна - з Цуркова. Навчався Михайло Овдіюк у Рівненському кооперативному технікумі, де здобув освіту економіста. Потому отримав направлення на роботу у Будеразьке сільське споживче товариство. Трудився там економістом, бухгалтером, а згодом - головою товариства.

Любов Вікторівна працювала й у ветеринарній дільниці, і продавчинею. Куховарила на весіллях, чудово шила.

Півстоліття тому Михайло Миронович та Любов Вік­торівна одружилися. Прожили ці роки у любові та повазі. Виховали двох чудових дітей – Василя та Оксану, мають хороших невістку та зятя, трьох онуків і двох правнуків.



Та й на пенсії чоловік з дружиною не сидять, склавши руки: Михайло Миронович – касир у храмі, а Любов Вікторівна співає у церковному хорі. Звісно, що утримують вони й домашнє господарство.

Тож після стількох щасливих років спільного життя подружжя вирішило стати на весільний рушник і засвідчити своє кохання перед Богом. Діти подарували обручки, а таїнство вінчання звершив настоятель Свято-Покровського храму с. Будераж отець В’ячеслав. Священик благословив подружжя на дов­гі роки спільного життя. А церковний хор разом з парафіянами заспівав «Многії літа».

За святковим столом лунали слова вітання та вигуки «Гірко!» Були і веселощі, і запальні танці. А згодом кожен отримав запашний коровай, який випекли Любов Вікторівна та Софія Йосипівна Бабич. Вийшов він великим, пухким та красивим. Тож нехай і життя нашого шановного подружжя буде таким же гарним, як весільний коровай.

З глибокою повагою Оксана ЯКИМЧУК,

с. Будераж.