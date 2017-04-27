Як прожити на жебрацьку пенсію?

Ціни на ліки - справж­нє лихо для пенсіонерів. Вони змушені купувати у місцевих аптеках медикаменти імпортного виробництва, які є надзвичайно дорогими. Там ще й часом вводять пенсіонерів в оману, стверджуючи, що роблять знижки… Як нам купувати Предуктал, який коштує 153,50 грн., Діабетон, ціна якого 52,50 грн. та інші, не менш дорогі препарати? Заплатиш 393 грн., при цьому навіть не придбавши всього, що потрібно, їдеш додому і зі сльозами рахуєш, скільки ж залишилося на прожиття. Купиш буханець хліба, кілограм яблук, так, щоб не померти до наступної пенсії...

Хіба ж ми такого чекали? А наша країна ж багата, усе в ній є - і корисні копалини, і чорноземи, яких немає у жодній іншій країні. Пишу ці рядки і плачу. Думала, дочекаюся незалежної України, стане жити краще. Виявилося, що не живу, а виживаю… Скажіть, як же далі жити? Це - мій крик душі…

Галина АДАМЧУК,

с. Здовбиця.