ДЮФЛ: відкриття по-здолбунівськи

У п’ятницю, 13 жовтня, на міському стадіоні «Локомотив» відбулися матчі другого туру першості дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області сезону 2017-2018 рр. Грали команди «Гімназія-ДЮСШ» (Здолбунів) і ДЮСШ (Костопіль). Для нашої команди це був перший домашній матч у цьому сезоні. Звісно, він мав стати маленьким футбольним святом і для футболістів, і для глядачів.



Однак свята не вийшло. І не стільки через результати матчів, скільки через чиновників від спорту. До того ж відчувався контраст з нещодавнім благодійним матчем, який відбувся на цьому ж полі. Тоді вдалося довести, що футбол може приносити не лише задоволення, а й користь суспільству. Спостерігаючи за грою команди представників влади, вболівальники почали сподіватися на позитивний розвиток футболу у районі. Однак у п’ятницю тринадцятого ці надії довелося піддати сумніву.

Вкотре підтвердилося відоме футбольне правило: любити футбол і себе в футболі – речі справді різні. Отож, у футбол грають насамперед для глядачів. Останні ж, щоб прийти на стадіон, повинні знати про цю подію. Належного інформування забезпечено не було, хоч ті вболівальники, які знають, що деякі футбольні матчі відбуваються, так би мовити під грифом «таємно», на стадіон таки прийшли.

Далі – цікавіше. Коли завершилася розминка, з’ясувалося, що немає суддів. Тут згадується одне народне прислів’я: «Швець без чобіт». Адже очолює суддівський комітет ДЮФЛРО наш земляк - голова Здолбунівської районної федерації футболу Сергій Милян.

Тренери команд у цій ситуації ухвалили єдине і правильне рішення - грати. Матч молодших юнаків судив тренер старшої групи ДЮСШ Костопіль Ігор Удодик, старших – тренер Здолбунівської ДЮСШ Олександр Соборський. Функції бокових суддів виконували тренери команд, причому без прапорців. Причина банальна: в ДЮСШ їх, схоже, немає, а ветеран футболу Леонід Семенович Злобін, який інколи приносить суддівські прапорці з дому, через відсутність афіш на матчі не був. Навіть розмітку футбольного поля не було зроблено. Грали на, так би мовити, залишках недільної розмітки.

У зв’язку з наведеними фактами «волонтерська» група підтримки команди «Гімназія-ДЮСШ» (Здолбунів) сезону 2015-2016 рр. висловлює прохання: будь ласка, приберіть слово «Гімназія» з назви команди, щоб не ганьбити честь навчального закладу.

Тепер щодо результатів. Якщо об’єктивно, то вони закономірні. Звісно, результат молодших юнаків 1:10 є наслідком трьох голів, пропущених за три хвилини в середині першого тайму. Після цього команда просто зламалася. Тому у цій ситуації потрібно зробити правильні висновки. Адже головна причина поразки молодшої команди - відсутність належної ігрової практики. Звідки ж їй узятися, коли першість району серед шкіл проводиться формально? От і цього сезону школярі зі Здолбунова поїдуть на обласні змагання приреченими на поразку...

Цікава картина і з товариськими матчами. Щоб поїхати на такий, тренери змушені збирати кошти у дітей, щоб оплатити транспорт. У Михайла Шибуньки ситуація ще складніша. Хоча його підопічні, старші юнаки, матч з костопільчанами зіграли з рахунком 1:1, та проблем все одно вистачає. Наприклад, взимку тренування у спортзалі «Локомотив» проплачують батьки учнів.

Звичайно, це лише маленька частина проблем, які є в нашій ДЮСШ. Але вони накопичувалися роками. Що ж до «п’ятниці тринадцятого», то відповідальність за це варто покласти на керівника ДЮСШ Михайла Гарбовського. Протягом кількох останніх років він був спортивним керівником «номер один» у нашому районі, тож звалювати усе на «попередників» у цій ситуації не вийде. Адже попередні директори ДЮСШ працювали під його безпосереднім керівництвом. Важко пояснити, чому деякі керівники вважають, що про роботу можуть свідчити тільки фіктивні звіти. Тож і в цій ситуації керівник ДЮСШ отримав такий собі бумеранг з минулого. Та «попередників» вже немає, і «розгрібати» усе доведеться самотужки… Усе справедливо і логічно.

Юрій МЕЛЬНИК,

м. Здолбунів.

Від редакції: у дописі збережено авторський виклад думок і фактів.