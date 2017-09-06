Спортивна «вікторина»

Вкотре звертаємося до наших читачів з проханням про допомогу. Маємо достеменну інформацію про те, що в 1938-1939 роках у нашому рідному місті було дві юнацьких футбольних команди - «Гарт» та КПВ «Огніско». У футбольному архіві Гордія Філіповича є унікальна фотографія, яка стосується саме юнацького футболу Здолбунова 30-х років минулого століття.

На цьому фото Гордій Філіпович - перший зліва. Праворуч - особа, про яку наразі ми не знаємо нічого. Можемо припустити, що це тренер цієї команди. Невідома нам і її наз­ва. Але сумнівів у тому, що це юнацька футбольна команда Здолбунова, немає. На жаль, якість фотографії не дає змоги розшифрувати емблему на футболці одного з гравців.



На світлині - 12 юних футболістів зі Здолбунова. Орієнтовна дата їх народження - 1923-1925 роки. Аналогічних знімків було мінімум 14. Ми ж маємо один, який належить Гордієві Філіповичу. Отже, кожен новий екземпляр відкриє нам нове ім’я футболіста того часу. Але найдоступнішим методом отримання такої інформації є саме візуальна ідентифікація. Тож спробуйте знайти на цій світлині близьку людину чи знайомого й повідомте про це редакцію. Для цього варто уважно переглянути старі сімейні фотоальбоми. Призом для переможців стане внесення імен їхніх близьких людей до футбольної історії нашого міста та щира вдячність вболівальників Здолбунова. Пишемо історію разом!

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ,

м. Здолбунів.