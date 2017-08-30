Третій рік поспіль – переможці

Команда Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (на фото) втретє поспіль стала переможцем щорічної спартакіади «Рух заради здоров’я» для підопічних підвідомчих установ департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА. Змагання ці відбулись уже вп’яте. Їх організатор, а це вже названий департамент облдержадміністрації, за сприяння КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської облради, дирекції Рівненського регіонального центру фізичної культури, спорту інвалідів «Інваспорт» та Рівненської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України, прагнули довести усім, що спорт може приносити радість і користь кожній людині, а підопічні геріатричних пансіонатів та інших закладів для осіб з особливими потребами здатні успішно долучатися до занять фізкультурою. Тому й програму підготували відповідну, з урахуванням можливостей учасників. Вони ж завзято змагалися в естафетах і старанно виконували усі запропоновані вправи, щиро раділи, коли їм це вдавалось, та вболівали за товаришів.



Заключний етап цьогорічної спартакіади відбувся 11 серпня на базі КЗ «Рівненський геріатричний пансіонат» за участю семи команд. Та найвдалішим тут став виступ саме здолбунівської - перше місце. Також до трійки переможців увійшли команди комунальних закладів «Урвенський ПНІ» та «Острозький ПНІ».

По завершенні змагань переможцям вручили кубки, медалі та дипломи, а от радість від мистецької програми та солодкі подарунки отримали всі їх учасники.

Вл. інф.