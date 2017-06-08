Юні шахісти – справжні молодці!

Нещодавно у шаховому клубі ДЮСШ № 1 м. Рівне відбулися змагання серед хлопців та дівчат «Шахові надії-2017». Дванадцять перспективних юних шахістів (9 років і молодші) за коловою системою виборювали звання найкращого.
У результаті напружених шахових баталій перше місце виборов Антон Хмарук з
м. Здолбунів, друге-четверте місця з однаковою кількістю очок поділили між собою три учасники, серед яких був і наш земляк Олександр Рабчун.
Юних інтелектуалів нагородили медалями, грамотами та цінними подарунками. Змагання організували Федерація шахів Рівненської області спільно з Федерацією шахів м. Рівне.
Щиро радіємо першим вагомим здобуткам наших юних шахістів Антона Хмарука та Олександра Рабчуна і зичимо їм подальших перемог!
Олександр ПОПОВ,
головний суддя змагань.
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