Команда «Експрес» готується до футбольного сезону

Становлення футбольної команди «Експрес» (м. Здолбунів) розпочнеться з участі у другій лізі першості Рівненської області з футболу, яка стартує 29 квітня.

А до початку цих змагань «Експрес» візьме участь у розіграші Кубка Рівненщини. Дев’ятого квітня о 15.00 у м. Здолбунів відбудеться матч, у якому «Експрес» зустрінеться з командою «Гоща-АМАКО» (перша ліга) в 1/16 фіналу.

Нині здолбунівська команда проводить навчально-тренувальну підготовку до свого першого футбольного сезону. З 5 березня, у кожні вихідні, здолбунівчани беруть участь у розіграші Кубка Рівненської міської федерації з футболу 2017 року пам’яті видатного рівненського футболіста і тренера Леоніда Молчановського. У меморіалі змагаються 10 команд, серед яких «Експрес» (Здолбунів), ФК «Гоща-Агат», ХФК «Надія» (Рівне), «Агат» (Симонів), «Славія» (Омеляна), «Чайка» (Малинівка), «Рівес-хуторянка» (Рівне), «Горинь» (Кустин), «Полісся» (Малятин), ФК «Садове-2».

Склад команди «Експрес», заявлений на цей турнір: воротарі - Роман Попов, Дмитро Міндек; захисники - Павло Удодик, Роман Тимощук, Ярослав Панюк, Віталій Давидюк, Володимир Горобюк, Юрій Яцюк, Андрій Василюк, Олександр Соборський; півзахисники - Іван Козачук, Ілля Ситницький, Павло Сіліхін, Віктор Кашин, Олександр Савчук, Василь Теребійчук, Павло Левечко, Олег Мазярко, Юрій Грабар, Олександр Іванцов; нападники - Володимир Вербенчук, Юрій Гриценко. Керівники команди: начальник -

Ю. Р. Півко; ст. тренер - О. В. Мазярко; тренер - С. Р. Стратюк.

Володимир ГРОГОЛЬ,

голова комітету зі зв’язків зі ЗМІ

ГО «ЗМФФ».