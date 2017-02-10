Стартували змагання з футзалу

Розпочалися змагання дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області з футзалу серед спортсменів різних вікових груп.



Двадцять дев’ятого січня у спортивному залі НВК № 26 м. Рівне у груповому турнірі відбулися футбольні матчі за участю команд «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів), «Верес-2003» (м. Рівне), ДЮСШ (м. Корець) і ДЮСШ (с. Оженіно).

Здолбунівська команда «ДЮСШ-Гімназія», яку тренує Володимир Морозов, виступала на змаганнях у такому складі: воротарі - Едуард Косік та Станіслав Ющук, польові гравці - Дмитро Дов­галець, Олексій Свистюла, Захар Мичка, Рости­слав Кальчук, Віталій Панюк, Дмитро Біленький і Арсен Бартош.



Згідно з результатами жеребкування, у першому поєдинку «ДЮСШ-Гімназія» зустрілась з ДЮСШ (м. Корець). На третій хвилині першого тайму здолбунівчани пропустили гол, проте на восьмій хвилині зусиллями Дмитра Довгальця рахунок вдалося зрівняти. Гра завершилась нічиєю - 1:1.

У другому матчі змагались команди «Верес-2003» (м. Рівне) та ДЮСШ (с. Оженіно). Рахунок зустрічі - 9:0 на користь рівнян.

Третій поєдинок між командами ДЮСШ (м. Корець) і ДЮСШ (с. Оженіно) завершився перемогою корецької команди з рахунком 4:0.

У четвертому матчі футболісти ДЮСШ (м. Корець) зіграли з командою «Верес-2003» (м. Рівне). Рівняни здобули перемогу з рахунком 2:1.

Під час п’ятої зустрічі «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів) перемогла ДЮСШ

(с. Оженіно) з рахунком 4:0. На першій хвилині матчу з центру поля гол забив гімназист Дмитро Довгалець, на шостій хвилині - Рости­слав Кальчук. У другому таймі здолбунівчани Дмитро Біленький та Захар Мичка двічі вразили ворота суперників.

Щоб вийти у фінал, здолбунівським футболістам потрібна була лише перемога. Однак під час матчу з командою «Верес-2003» (м. Рівне) наші земляки поступились суперникам, пропустивши у першому таймі чотири голи, а в другому - п’ять. Жодного м’яча у ворота суперника наші футболісти так і не забили, хоч мали не один гольовий момент.

Команда «Верес-2003» (м. Рівне) набрала в цьому турнірі 9 очок і стала фіналістом обласних змагань спортсменів 2003-2004 р. н. з футзалу. Команди ДЮСШ (м. Корець) і «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів), отримали по чотири очки та зайняли другу і третю позиції відповідно. А команда ДЮСШ (с. Оженіно) з нульовим запасом стала останньою в групі.

Першого лютого у спортивному залі ПК «Текстильник» у м. Рівне проходив турнір команд футзалістів 2005-2006 р. н., участь у якому взяла й команда «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів). Гімназисти у своїй групі зайняли четверте місце.

Володимир ГРОГОЛЬ,

м. Здолбунів.