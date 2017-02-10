Стартували змагання з футзалу

Розпочалися змагання дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області з футзалу серед спортсменів різних вікових груп.
Двадцять дев’ятого січня у спортивному залі НВК № 26 м. Рівне у груповому турнірі відбулися футбольні матчі за участю команд «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів), «Верес-2003» (м. Рівне), ДЮСШ (м. Корець) і ДЮСШ (с. Оженіно).
Здолбунівська команда «ДЮСШ-Гімназія», яку тренує Володимир Морозов, виступала на змаганнях у такому складі: воротарі - Едуард Косік та Станіслав Ющук, польові гравці - Дмитро Довгалець, Олексій Свистюла, Захар Мичка, Ростислав Кальчук, Віталій Панюк, Дмитро Біленький і Арсен Бартош.
Згідно з результатами жеребкування, у першому поєдинку «ДЮСШ-Гімназія» зустрілась з ДЮСШ (м. Корець). На третій хвилині першого тайму здолбунівчани пропустили гол, проте на восьмій хвилині зусиллями Дмитра Довгальця рахунок вдалося зрівняти. Гра завершилась нічиєю - 1:1.
У другому матчі змагались команди «Верес-2003» (м. Рівне) та ДЮСШ (с. Оженіно). Рахунок зустрічі - 9:0 на користь рівнян.
Третій поєдинок між командами ДЮСШ (м. Корець) і ДЮСШ (с. Оженіно) завершився перемогою корецької команди з рахунком 4:0.
У четвертому матчі футболісти ДЮСШ (м. Корець) зіграли з командою «Верес-2003» (м. Рівне). Рівняни здобули перемогу з рахунком 2:1.
Під час п’ятої зустрічі «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів) перемогла ДЮСШ
(с. Оженіно) з рахунком 4:0. На першій хвилині матчу з центру поля гол забив гімназист Дмитро Довгалець, на шостій хвилині - Ростислав Кальчук. У другому таймі здолбунівчани Дмитро Біленький та Захар Мичка двічі вразили ворота суперників.
Щоб вийти у фінал, здолбунівським футболістам потрібна була лише перемога. Однак під час матчу з командою «Верес-2003» (м. Рівне) наші земляки поступились суперникам, пропустивши у першому таймі чотири голи, а в другому - п’ять. Жодного м’яча у ворота суперника наші футболісти так і не забили, хоч мали не один гольовий момент.
Команда «Верес-2003» (м. Рівне) набрала в цьому турнірі 9 очок і стала фіналістом обласних змагань спортсменів 2003-2004 р. н. з футзалу. Команди ДЮСШ (м. Корець) і «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів), отримали по чотири очки та зайняли другу і третю позиції відповідно. А команда ДЮСШ (с. Оженіно) з нульовим запасом стала останньою в групі.
Першого лютого у спортивному залі ПК «Текстильник» у м. Рівне проходив турнір команд футзалістів 2005-2006 р. н., участь у якому взяла й команда «ДЮСШ-Гімназія» (м. Здолбунів). Гімназисти у своїй групі зайняли четверте місце.
Володимир ГРОГОЛЬ,
м. Здолбунів.
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