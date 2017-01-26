Переможець - FC «Germania»

Переможці турніру.
Майже два місяці тривав 21-й відкритий зимовий чемпіонат Здолбунівського району з міні-футболу, в якому взяли участь 34 команди. Фінальний матч змагань проходив 15 січня у Здолбунові, і перемогу у ньому здобула команда FC «Germania».
Після закінчення фінальної гри відбулася церемонія нагородження за участю голови Здолбунівської РДА Сергія Кондрачука та голови Здолбунівської районної федерації футболу Сергія Миляна. Команди, які посіли 1-4 місця, отримали кубки, медалі, а також грошові премії.
Визначили і переможців у номінаціях:
«Кращий бомбардир» - Микола Коляда, «Будкомфорт» (за додатковими показниками у суперництві з Володимиром Гайдуком, FC «Germania»);
«Кращий воротар» - Роман Попов, «Діана»;
«Кращий гравець» - Юрій Кособуцький, FC «Germania»;
«Найкорисніший гравець» - Роман Дацюк, FC «Germania»;
«Найрізноплановіший гравець» - Богдан Савчук, «Діана»;
«Найекстравагантніший гравець» - Сергій Мельничук, «Шкільна»;
«Завжди на пульсі» - Максим Олексенко, «Хемп-01»;
«Добровільний волонтер чемпіонату» - Володимир Власюк, «Нова Мощаниця»;
«За відданість футболу» - Ярослав Лис, «Альфа-Центавра»;
Кубок «Баварія-99» - команда «Олімпік»;
«Приз глядацьких симпатій» - команда «Шкільна»;
«Прогрес року» - команда «Альфа-Центавра»;
Кубок «Футбольної інтернаціональності» - команда FC «Germania»;
«Вдалий дебют» - команда «Продторгобладнання»;
«Багаторічна стабільність» - команда «Експрес»;
«Жага до перемоги» - команда «Вікторія».
Сергій МИЛЯН,
голова Здолбунівської РФФ.
1/16 фіналу
«Benny Hill»-«Стеблівка» - 8:1
«Альфа-Центавра»-«Ямайка» - 4:2
«Експрес»-«Зірка» - 2:1
«Dream-team»-«Нова Мощаниця» - 4:2
«Олімпік»-ФК «ЛМЗ Квасилів» - 3:3 п/п 4:3
ХФК «Надія»-«Хаос» - 2:1
«ПТГО»-«Білашів» - 4:2
«Б-52»-ФК «Розваж» - 6:1
1/8 фіналу
«Діана»-«Олімпік» - 2:2 п/п 4:3
«Медик»-ХФК «Надія» - 4:5
«Шкільна»-«ПТГО» - 3:0
ФК «Петрус»-«Б-52» - 2:1
«Танчик»-«Benny Hill» - 6:0
«Будкомфорт»-«Альфа-Центавра» - 1:1 п/п 5:4
FC «Germania»-«Експрес» - 3:0
«Вікторія»-«Dream-team» - 3:1
1/4 фіналу
«Шкільна»-ФК «Петрус» - 2:1
«Діана»-ХФК «Надія» - 2:2 п/п 6:5
FC «Germania»-«Вікторія» - 0:0 п/п 2:0
«Танчик»-«Будкомфорт» - 0:4
1/2 фіналу
FC «Germania»-«Будкомфорт» - 4:1
«Шкільна»-«Діана» - 2:4
Матч за третє місце
«Будкомфорт»-«Шкільна» - 1:0
Фінал
FC «Germania»-«Діана» - 2:1
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