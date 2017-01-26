Переможець - FC «Germania»

Переможці турніру.

Майже два місяці тривав 21-й відкритий зимовий чемпіонат Здолбунівського району з міні-футболу, в якому взяли участь 34 команди. Фінальний матч змагань проходив 15 січня у Здолбунові, і перемогу у ньому здобула команда FC «Germania».

Після закінчення фінальної гри відбулася церемонія нагородження за участю голови Здолбунівської РДА Сергія Кондрачука та голови Здолбунівської районної федерації футболу Сергія Миляна. Команди, які посіли 1-4 місця, отримали кубки, медалі, а також грошові премії.



Визначили і переможців у номінаціях:

«Кращий бомбардир» - Микола Коляда, «Будкомфорт» (за додатковими показниками у суперництві з Володимиром Гайдуком, FC «Germania»);

«Кращий воротар» - Роман Попов, «Діана»;

«Кращий гравець» - Юрій Кособуцький, FC «Germania»;

«Найкорисніший гравець» - Роман Дацюк, FC «Germania»;

«Найрізноплановіший гравець» - Богдан Савчук, «Діана»;

«Найекстравагантніший гравець» - Сергій Мельничук, «Шкільна»;

«Завжди на пульсі» - Максим Олексенко, «Хемп-01»;

«Добровільний волонтер чемпіонату» - Володимир Власюк, «Нова Мощаниця»;

«За відданість футболу» - Ярослав Лис, «Альфа-Центавра»;

Кубок «Баварія-99» - команда «Олімпік»;

«Приз глядацьких симпатій» - команда «Шкільна»;

«Прогрес року» - команда «Альфа-Центавра»;

Кубок «Футбольної інтернаціональності» - команда FC «Germania»;

«Вдалий дебют» - команда «Продторгобладнання»;

«Багаторічна стабільність» - команда «Експрес»;

«Жага до перемоги» - команда «Вікторія».

Сергій МИЛЯН,

голова Здолбунівської РФФ.

1/16 фіналу

«Benny Hill»-«Стеблівка» - 8:1

«Альфа-Центавра»-«Ямайка» - 4:2

«Експрес»-«Зірка» - 2:1

«Dream-team»-«Нова Мощаниця» - 4:2

«Олімпік»-ФК «ЛМЗ Квасилів» - 3:3 п/п 4:3

ХФК «Надія»-«Хаос» - 2:1

«ПТГО»-«Білашів» - 4:2

«Б-52»-ФК «Розваж» - 6:1

1/8 фіналу

«Діана»-«Олімпік» - 2:2 п/п 4:3

«Медик»-ХФК «Надія» - 4:5

«Шкільна»-«ПТГО» - 3:0

ФК «Петрус»-«Б-52» - 2:1

«Танчик»-«Benny Hill» - 6:0

«Будкомфорт»-«Альфа-Центавра» - 1:1 п/п 5:4

FC «Germania»-«Експрес» - 3:0

«Вікторія»-«Dream-team» - 3:1

1/4 фіналу

«Шкільна»-ФК «Петрус» - 2:1

«Діана»-ХФК «Надія» - 2:2 п/п 6:5

FC «Germania»-«Вікторія» - 0:0 п/п 2:0

«Танчик»-«Будкомфорт» - 0:4

1/2 фіналу

FC «Germania»-«Будкомфорт» - 4:1

«Шкільна»-«Діана» - 2:4

Матч за третє місце

«Будкомфорт»-«Шкільна» - 1:0

Фінал

FC «Germania»-«Діана» - 2:1