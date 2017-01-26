Футбол у Здолбунові

1946 рік

Третій післяокупаційний сезон був відносно насиченим футбольними подіями. Всесоюзний комітет в справах фізкультури і спорту розширив третю групу до 119 команд, у тому числі до 36 команд від УРСР. Чемпіон Ровенської області 1945 року, команда «Динамо» (Ровно), виступала у третій групі, де посіла останнє місце.

На рівні області теж запровадили новації. У положенні про розіграш кубка Ровенської області з футболу на 1946 рік було зазначено ще два ігрових види спорту - волейбол і баскетбол. Це засвідчує, що футбол на той час був традиційно пріоритетним видом спорту, і на базі його розвитку «просували» й інші види спорту. Положення 1946 року відрізнялося від поперед­ніх не тільки включенням двох додаткових видів спорту, але й розширенням форми заявки. Крім спортивних даних, у неї вносили інформацію про місце роботи та партійність. Тодішня влада намагалася контролювати спорт цілком, і футбол не був винятком.

Нині ми не маємо даних про всі результати сітки розіграшу кубка області. У періодиці того часу мало матеріалів про хід розіграшу. Але основний підсумковий матеріал нам вдалося відшукати. У газеті «Червоний прапор» № 184 (1133) від 17 вересня 1946 року в статі «Фінальна зустріч на першість» подано звіт про фінал кубка області. Фінальна зустріч між командами «Локомотив» (Ровно) і «Динамо» (Дубно) відбулася в Ровно на стадіоні «Локомотив» 15 вересня 1946 року. Завершилася вона з рахунком 4:2 на користь «Динамо» (Дубно). Голи забили: «Динамо» - Власов, автора не вказано, М. Ісаєв, М. Ісаєв. «Локомотив» (Ровно) - Мілятін, Молчановський. Судив гру Гордій Філіпович (Здолбунов).



Цікавим та важливим доповненням до цього матеріалу є документ з фондів Державного архіву Рівненської області - наказ № 31-а від 22 вересня 1946 року Ровенського обласного комітету в справах фізичної культури і спорту. Згідно з цим документом, команду «Динамо» (Дубно) нагороджено перехідним призом та премією в сумі 1500 карбованців. Футболісти команди отримали цінні подарунки. Команду «Локомотив» (Ровно) було відзначено грамотою Ровенського обласного комітету в справах фізичної культури і спорту, гравці також отримали цінні подарунки.

Головна команда області того часу, чемпіон 1945 року «Динамо» (Ровно), брала участь у чемпіонаті СРСР в третій групі. Футболісти грали у західній групі. Нині результати всіх матчів команди невідомі, але підсумкова таблиця основного турніру восьмого чемпіонату СРСР, 18 чемпіонату УРСР міститься в першому томі книги «Хроніки львівського футболу» (автори - Богдан Люпа, Ярослав Грисьо, Іван Яремко). Відповідно до неї команда «Динамо» посіла восьме місце.

Не поталанило динамівцям і в матчах на Кубок УРСР. У третьому колі «Динамо» (Львів) перемогло «Динамо» (Ровно) з рахунком 7:1. Для команди цей сезон був явно невдалим.

Натомість команда «Локомотив» (Ровно) провела цей сезон на високому рівні. Про це свідчать результати матчів упродовж усього сезону. Впевнені перемоги над одноклубниками з Тернополя, Баку, Москви дали змогу дійти до півфіналу Всесоюзної першості ДСТ «Локомотив». На жаль, у півфіналі в Москві наші футболісти поступилися команді «Метрострою» з рахунком 5:1.

Та попри поразку, це, без сумніву, був успіх рівненської команди. Увійти до четвірки кращих команд СРСР, навіть у ДСТ «Локомотив», - це досить вагоме досягнення.

Закономірно, що сезон був успішним і для здолбунівської команди «Локомотив», про це, зокрема, свідчать матеріали преси того часу. Найповнішу інформацію знаходимо у газеті «Ковельский железнодорожник» від 24 травня 1946 року в статті «Встреча команд «Локомотив» и «Зенит»: «В воскресенье, 19 мая, в Здолбуново состоялся футбольный матч между командами «Локомотив» (Здолбуново) и «Зенит» (Львов). Матч закончился со счетом 3:1 в пользу железнодорожной команды «Локомотив». Команда «Локомотив» в текущем сезоне провела 7 футбольных встреч, из них, кроме львовской «Зенит», с двумя командами г. Луцка - «Спартак» и «Динамо». Во всех встречах локомотивцы выходили победителями. Особенно отличаються в команде капитан команды т. Парфенюк, футболисты тт. Подгурский - шофер дистанции связи, Мазжек - ученик класса железнодорожной школы и другие». (Автентичність тексту збережено). Тоді Здолбунівський залізничний вузол входив до складу Ковельської залізниці. Її створили у 1944 році. Проіснувала вона до 1952-го, коли її ліквідували, а виробничі підрозділи Ковельської залізниці увійшли до складу Львівської.

Прізвища гравців команди, які згадані у статті, частково пояснюють закономірність її успіху. Парфенюк та Подгурський - досвідчені і яскраві гравці, відомі ще за виступами за польські команди 30-х років. Мазжек - представник молодого покоління. Тобто підтверджується класичне правило формування класної команди: сплав досвіду та молодості. На жаль, у пресі тих часів більше не згадуються прізвища здолбунівських футболістів, але, поза сумнівом, так звана «здолбунівська п’ятірка» збірників області 1945 року (Тадеущук, Геллер, Парфенюк, Кузьминець, Юшкевич) теж грала за команду.

Відомі матчі команд Здолбунова і їх результати у сезоні 1946 року:

«Локомотив» (Здолбунов)-команда «В.Ч.» - 3:0 (2:0).

«Локомотив» (Здолбунов)-«Зеніт» (Львів) - 3:1.

«Локомотив» (Здолбунов)-команда «В.Ч.» - перемога «Локомотива».

«Локомотив» (Здолбунов)-«Спартак» (Ровно) - 4:0.

«Спартак» (Ровно)-«Локомотив» (Здолбунов) - 0:1.

«Локомотив» (Здолбунов)-«Зеніт» (Ровно) - 3:3.

«Локомотив» (Ровно)-«Локомотив» (Здолбунов) - 7:2.

«Локомотив» (Здолбунов)-«Спартак» (Луцьк) - 3:1.

Знакові події футбольного сезону 1946 року:

«Динамо» (Дубно) - володар кубка області 1946 року.

«Локомотив» (Ровно) - півфіналіст першості ДСТ «Локомотив» СРСР.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ.