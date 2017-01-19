Традиційний шаховий турнір пам’яті Гната Микитюка

Шаховий сезон у Здолбунові традиційно відкрився різдвяним рапід-турніром пам’яті нашого земляка Гната Микитюка. Змагання ці відбулися вже 19-й раз. Для участі в них 8-9 січня прибув 21 учасник зі Здолбунова, Острога і Рівного. Боролися вони за перехідний кубок та медалі у 9 турах за швейцарською системою (конт­роль часу - 30 хвилин до кінця партії). На жаль, не змогли взяти участі у змаганнях вихованці Здолбунівської гімназії. Через 20-градусний мороз батьки просто не відпустили дітей з домівок.

Пожвавила інтерес до турніру участь у ньому дев’ятиразового чемпіона Рівненщини, міжнародного майстра спорту з шахів Ігоря Лабенського. Останнім часом Ігор Володимирович не надто часто сідає за шахівницю, бо займає відповідальну посаду генерального директора одного з підприємств Рівного, часу на шахи залишається обмаль. А цього разу, коли з’явилася можливість, виявив бажання потренуватись перед чемпіо­натом області. Решта учасників для цього шахіста, як спаринг-партнери у боксі, а це, мабуть, завадило сконцентруватися і грати у повну силу.



Хоча саме Ігор Лабенський - єдиний з учасників, хто не зазнав жодної поразки, але чотири нічиї і підсумкові 7 очок забезпечили йому лише друге місце. Перемогу здобув Юрій Кошмак з 7,5 очками. Третє місце виборов здолбунівчанин, кандидат у майстри спорту Йосип Борзенко – 6,5 очок.

Нагороди від Рівненської обласної федерації шахів за 4-5 місця отримали також житель Здолбунова Анатолій Кирилюк і студент 4-го курсу Технічного коледжу Національного університету водного господарства і природокористування Андрій Дем’янюк - по 6 очок. Призерів нагороджено також грамотами Здолбунівської райдержадміністрації.

Варто відзначити, що перехідний кубок у вигляді фарфорової вази в стилі радянського ретро його володарі берегли — жодного ушкодження за 19 років.

А який же різдвяний турнір без колядок? Тож у ході змагань частина шахістів проявили себе неабиякими їх знавцями. Зокрема, Анатолій Кирилюк і Олександр Сорокін з Острога вразили присутніх тим, що пам’ятають тексти оригінальних колядок повністю, а не тільки перші куплети.

До слова, й сам Гнат Микитюк народився під Різдво, був людиною світлою, веселою, життєлюбом, "запалював" товаришів бурхливою енергією.

Боротьба за почесний трофей тривала до останньої партії турніру. У п’ятому турі Йосип Борзенко зав­дав поразки в принциповому поєдинку Юрію Кошмаку і вийшов у лідери разом з Ігорем Лабенським та Андрієм Дем’янюком. Далі Йосип Борзенко зіграв внічию з Ігорем Лабенським і запобіг поразці у партії з Андрієм Дем’янюком у оригінальний спосіб - у гіршій позиції і за матеріальної переваги суперника він віддав ще одну фігуру за пішака і дав змогу поставити мат слоном і конем. Кінцівка партії відбувалась у цейтноті, і глядачі з інтересом спостерігали за тим, чи вдасться молодому шахісту поставити мат. Було видно, як хвилюється Андрій, "ганяючи" суперникового короля по дошці. Але у кут потрібного кольору "загнати" того йому так і не вдалося. Гра закінчилася навіть не падінням прапорця, а патом. Після цієї партії розчарований Андрій зазначив, що знає, як ставити мат слоном і конем, але забув, у який кут потрібно "заганяти" короля. Таке трапляється навіть у турнірній практиці вищого рівня - кілька років тому не змогла поставити мат слоном і конем навіть екс-чемпіонка світу, гросмейс­тер Ушеніна: їй не вистачило 50 ходів, і, за правилами, її суперниця зафіксувала нічию.

У восьмому турі Йосип Борзенко не витримав натиску Анатолія Кирилюка, а Юрій Кошмак переміг Андрія Дем’янюка.

Таким чином, перед останнім, дев’ятим, туром по 6,5 очок мали Лабенський і Кошмак. Ігор Лабенський чомусь відмовився від боротьби і швидко звів внічию гру з Анатолієм Кирилюком. А Юрію Кошмаку вдалося перемогти Михайла Бедратого і вдруге поспіль завоювати кубок пам’яті Гната Микитюка.

Технічні результати турніру:

1. Кошмак Юрій (Здолбунів) 7,5 очок з 9 можливих.

2. Лабенський Ігор (Рівне) 7,0.

3. Борзенко Йосип (Здолбунів) 6,5.

4. Дем’янюк Андрій (Рівне) 6,0.

5. Кирилюк Анатолій (Здолбунів) 6,0.

6. Прокопчук Олег (Здолбунів) 5,0.

7. Бедратий Михайло (Здолбунів) 5,0.

8. Борисюк Петро (Здолбунів) 5,0.

9. Гуменюк Олександр (Здолбунів) 5,0.

10. Колюх Микола (Рівненський р-н) 5,0.

11. Скірканіч Олександр (Здолбунів) 5,0.

12. Форманчук Богдан (Здолбунів) 4,5.

13. Бриль Валерій (Острог) 4,5.

14. Дрозд Олексій (Здолбунів) 4,5.

15. Сорокін Олександр (Острог) 4,0.

16. Попов Олександр (Рівне) 4,0.

17. Рудик Юрій (Здолбунів) 4,0.

18. Хоменко Володимир (Здолбунів) 3,0.

19. Гусак Михайло (Здолбунів) 3,0.

20. Півко Юрій (Здолбунів) 3,0.

21. Коломійчук Михайло (Здолбунів) 1,5.