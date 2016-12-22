Різниця у віці суперників - 80 років!

Цьогоріч шаховий турнір на Кубок Здолбунова зібрав 18 учасників. Змагання тривали упродовж двох днів, проводились за швейцарською системою у 9 турів, рапід по 30 хвилин.

У перший день змагань одноосібним лідером став Анатолій Кирилюк, який набрав 3,5 очка з 4 можливих. У його активі - перемога над рейтинг-фаворитом Ігорем Кононцем з Костополя. П’ятий тур приніс шахістові нову удачу, адже він переміг ще одного претендента на перемогу - Юрія Кошмака.

Здавалось, що переможця турніру визначено. Однак далі спортивна фортуна від лідера відвернулась, і він почав неочікувано втрачати очки, поступаючись за дош­кою суперникам, яких мав би перемагати. Особливо відчутного “удару” Анатолій Кирилюк зазнав у восьмому турі через програш Петрові Борисюку.



Отож, перед заключним, дев’ятим, туром у лідери турніру з 6 очками з 8 можливих вийшов найтитулованіший місцевий шахіст - переможець більшості здолбунівських турнірів Йосип Борзенко. На півочка від нього відставали відразу четверо шахістів. Щоб вибороти перемогу у змаганнях, Йосипові Борзенку достатньо було зіграти в останньому турі внічию білими. Та принциповий поєдинок з Юрієм Кошмаком він програв.

У підсумку до фінішу з однаковими результатами у 6,5 очка підійшли троє учасників турніру - Ігор Кононець, Юрій Кошмак та Анатолій Кирилюк. Саме у такому порядку, за додатковими показниками SB, й розмістилися призери. Йосип Борзенко з 6 очками розділив 4-5 місце з Петром Борисюком.

Ігореві Кононцю вручено перехідний Кубок. Призери отримали нагороди від Федерації шахів Рівненщини та грамоти Здолбунівської РДА.

Бездоганно здійснював суддівство змагань Владислав Бойчук, хоч це був його перший досвід у такому ам­плуа.

Варто відзначити й чудовий 50 % результат 90-річного Михайла Коломійчука, який в очному поєдинку переміг 10-річного Василя Гаркушенка. В якому ж іще виді спорту буває, щоб в офіційних змаганнях спортсмени мали різницю у віці 80 років і змагалися на рівних? Можливо, це навіть є рекордом для Рівненщини?!

А тим часом Михайло Коломійчук, сповнений нат­хнення від участі у змаганнях, уже запросив учасників цього турніру через 10 років на свій 100-річний ювілей!

Вл. інф.