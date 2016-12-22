Футбол у Здолбунові: 1941-1943 роки

1942 рік

Сезон 1942 року нині досліджено не повністю. Спортивні новини в цьому році з’являються у виданні «Волинь» лише у липні. Перша згадка про футбол на Рівненщині є в № 55 від 19 липня. У статті «Спортове життя на Волині» йдеться про останні футбольні новини. Зокрема, автор веде розповідь про створення футбольної команди в м. Дубно. Команду було організовано при Окружному Товаристві «Просвіта», очолював її один з кращих футболістів Волині Лео­нід Молчановський. До її складу входили майже всі колишні футболісти команди «Спартак» (м. Дубно). Інформуючи про поточні події, видання повідомляє, що Спортклуб (Здолбунів) переміг УСК (Рівне) з рахунком 4:1, а згодом програв у Костополі з рахунком 4:1. Інформацію про цю гру знаходимо у газеті «Костопільські вісті», № 28 від 19 липня 1942 року. У розділі «Хроніка Костопільщини» є опис матчу між дружинами «Темпо» (Здолбунів) та УСК при «Просвіті» в Костополі. Матч закінчився з рахунком 4:1(3:0). Повідомляє видання й про те, що на 19 липня Ковельська Окружна «Просвіта» підготувала Окружну Спартакіаду. Тим часом у газеті «Волинь», № 63 від 16 серпня 1942 року, в статті «Спорт у Дубні» йдеться про матч між дружиною господарів «Спортклюб» (Дубно) і командою «Темпо» (Здолбунів). Матч закінчився несподіваною перемогою команди «Темпо» з рахунком 3:2 (1:2). Це була перша поразка дубнівчан після п’яти перемог. На матчі були присутні близько 2000 глядачів.

У часописі «Волинь», № 71 від 13 вересня, у статті «Спорт на Волині» йшлося про таке: «6 вересня у Рівному відбулися футбольні змагання між «Темпом» Здолбунів і німецькою пош­товою дружиною – Рівне, що закінчилися вислідом 5:2. Змагання виявили безоглядну вищість здолбунівського «Темпа». (Автентичність тексту збережено).



У № 72 від 17 вересня у рубриці «Зі спорту» йдеться про перемогу команди «Залізничники» (Здолбунів) у Рівному над командою «Пошта» (Рівне) з рахунком 4:0 (3:0). На жаль, жодного прізвища у тексті немає. Найвірогідніше, йшлося про команду «Темпо», яку журналіст назвав «Залізничники». Утім, можливо, що це була команда німецьких залізничників зі Здолбунова, яку згадано в описах матчів 1943 року.

20 вересня у м. Дубно відбувся матч між командами «Юнак» (Дубно) та «Темпо» (Здолбунів). На той час саме ці команди вважалися лідерами на Волині. Перший тайм закінчився з рахунком 4:0 на користь господарів. У звіті про цей матч, опублікованому в часописі «Волинь», № 77 від 4 жовтня, лише відзначено, що у другому таймі перевага гостей була повною, і матч закінчився внічию - 4:4.

У газеті «Волинь», № 85 від 1 листопада, у розділі «Спорт» опубліковано звіт про футбольний матч між командами «Темпо» (Здолбунів) та УСК «Просвіта» (Костопіль). Гра відбулася у Костополі 11 жовтня та закінчилася перемогою господарів з рахунком 3:2 (2:1). У здолбунівській команді відзначено відмінну гру Козубка.

У газеті «Волинь», № 86 від 5 листопада, у розділі «Зі спорту» опубліковано звіт про футбольний матч між командами «Старт» (Луцьк) і «Темпо» (Здолбунів). Матч відбувся 1 листопада в Здолбунові і завершився перемогою гостей з рахунком 3:1 (1:1). Через тиждень відбувся матч у Луцьку. Ось як його висвітлено в часописі «Волинь», № 91 від 22 листопада: «Спорт. «Темпо» Здолбунів – «Старт» Луцьк 1:0 (1:0). 8 листопада в Луцьку відбулися футбольні змагання між здолбунівським «Темпом» і луцьким «Стартом». По завзятій і цікавій грі перемогли гості у висліді 1:0. Гра стояла під легкою перевагою гостей. Ворота для «Темпо» добув Томасік – правий край. На вирізнення заслуговують у гостей – оборонець Фещук і лівий лучник Козубек. У господарів – воротар Чижевський та чільник нападу Німець. Слід відмітити, що здолбунівська дружина приїхала на ці змагання не зважаючи на погану погоду, що свідчить про спортову дисципліну». (Автентичність тексту збережено).

1943 рік

Сезон 1943 року здолбунівські футболісти розпочали переконливою перемогою у стартовому матчі. Ось як інформував про нього часопис «Волинь»,

№ 27 від 8 квітня: «Футбольний сезон у Здолбунові відкритий «Темпо» - Мадьярська частина 8:1 (4:1). В неділю 28 березня на Міському Стадіоні в Здолбунові відбулися вперше в цьому році змагання. В присутності понад 1000 глядачів Здолбунівське «Темпо» змагалося з командою мадярських вояків. Мадярські вояки грали амбітно і завзято, однак перемога «Темпо» зовсім заслужена. Ворота здобули Козубек, Бондарчук, Томасік по 2. Зробек та Ізраель по 1. Судив німецький залізничник Малігловка справедливо». (Автентичність тексту збережено).

Наступний матч команда «Темпо» провела 16 травня з командою УСК (Костопіль). Часопис «Волинь», № 42 від 3 червня: «Зі спорту. «Темпо» Здолбунів – УСК Костопіль 3:0 (2:0). 16 травня на Здолбунівському стадіоні відбулися футбольні змагання поміж Здолбунівським «Темпом» та УСК Костопіль. Після цікавої і завзятої гри перемогло «Темпо» у відношенні 3:0 (2:0). Ворота здобули: Козубек, Вернюк, Томасік. У Костополя вирізнилися оборона: Загор та Дмитрієвський, котрі успішно задержували атаки «Темпа». Ситуації переходили від одних воріт під другі. Гра була рівноважна, на високому технічному рівні, дуже швидка. «Темпо» краще використало підбрамкові ситуації». (Автентичність тексту збережено).

Уважні сучасники помітять суттєвий позитив у подачі футбольних матеріалів того часу. Це регулярність публікацій футбольної та спортивної тематики. Стає зрозумілим і те, що матчі тоді відвідувала велика кількість глядачів.

Підсумовуючи, назвемо відомі нам прізвища здолбунівських футболістів того часу: Рачковський, Клабан, Фещук, Бондарчук, Козубек, Томасік, Вернюк, Зробек, Ізраель, Дуся, Парфенюк, Семенюк, Федорович, Федорчук. Сподіваємося, що читачі допоможуть продовжити цей список.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ.

Р.S. Цю публікацію підготовано з використанням матеріалів з Рівненського державного обласного архіву та з допомогою архівіста Олени Іванівни Гумінської, яка надала професійну допомогу під час підготовки статті.