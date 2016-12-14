Футбол у Здолбунові: 1941-1943 роки

Перша згадка про футбол на окупованій території з’явилася у 60-х роках минулого століття під час так званої ідео­логічної відлиги. Старше покоління пам’ятає книгу «Поєдинок» та художній фільм «Третій тайм», у яких йшлося про матч українських футболістів з німецькою командою в окупованому Києві.

Після здобуття Україною незалежності білі плями в футбольній історії поступово заповнювалися. У періодиці було опубліковано багато цікавих історичних матеріалів про футбольне життя України під час Другої світової війни. До прикладу, інформація про організацію та проведення матчів на Кубок Кубійовича у 1942-1943 роках. Володимир Кубійович - голова Українського центрального комітету, який діяв на той час в Галичині. У цих змаганнях брали участь понад 50 команд із Західної України. Надзвичайно цікаві матеріали про розвиток футболу на окупованій території України того часу є і в книгах-спогадах легендарного українського футболіста Олександра Скоценя.

А от в історії здолбунівського футболу цей період є майже чистим аркушем. Вболівальники зі стажем згадували про футбольний матч під час війни, проте переказували лише чутки та здогадки, котрі їм розповідали колись батьки й діди. Нині ж маємо змогу хоча б частково заповнити цей чистий аркуш історичними матеріа­лами щодо футбольного життя Здолбунова. Це вдається завдяки документам з Рівненського державного обласного архіву, а саме матеріалам з часопису «Волинь» за 1941-1943 роки.

1941 рік

Перший футбольний матч у Здолбунові відбувся 30 вересня. Ось як висвітлювала цю подію газета «Волинь», № 6 від 5 жовт­ня: «Спорт. Змагання волинських дружин. Спортовий сезон Волині започаткували відновлені українські дружини УСК «Гарт» - Здолбунів та УСК «Горинь» - Рівне. Ці дві дружини розіграли у Здолбунові 30 вересня змагання з копаного м’яча, що закінчилися перемогою рівненської дружини у відношенні 4:0 (2:0). Рівненська дружина виступала в такому складі: Миськів, Раже, Ярмак, Зданевич, Морозюк, Козуб, Іллюк, Демчук, Глинський, Філіпович, Саблій. «Гарт» виступав у цілком відновленому складі з одним грачем, що раніше грав у цій дружині. Помимо нового складу «Гарт» нав’язав рівнорядну гру головно в другій половині. Виграну у такому доб­рому відношенні завдячує «Горинь» своєму воротареві. «Гарт» довів, що брак рутини не раз можна поновити

своєю жертвенністю. Найкращими його формаціями були поміч і оборона. Слабий напад, що не спромігся стрілити жодних воріт. Помимо високої програної, «Гарт» зробив добре вражіння, й в наступному сезоні напевне буде вже поважним противником. Суддював добре п. Мельничук з Рівного. Бажаємо нашим дружинам успіху». (Автентичність тексту збережено).

Свою наступну гру команда «Гарт» провела 5 жовтня 1941 р. з командою УСК «Хортиця» (Басів Кут) у Здолбунові. Ось як висвітлювала цю подію газета «Волинь», № 7 від 12 жовт­ня: «Спорт. Дня 5 жовтня ц. р. розіграв у Здолбунові УСК «Гарт» - Здолбунів змагання копаного м’яча з УСК «Хортиця» - Басів Кут. Гості програли ці змагання у відношенні 7:4 (3:1). Гра була спокійна, але ведена у досить живому темпі, спеціально при кінці другої половини, коли «Гарт» накинув гостям швидке темпо, і стрілив у цьому часі вирізняльні і дальші троє воріт. Гру розпочинають гості, але відразу ініціативу перебирає «Гарт» і легкими заграваннями раз по раз підганяє м’яч від воріт гостей. Всі акції відбуваються на карному полі «Хортиці». Щойно 15 хвилин «Гарт» завдяки Федоровичові здобуває перші ворота. У 22 і 24 хвилині падають дальші ворота для «Гарту», а в 27 хвилині «Хортиця» стріляє перші ворота. Перша половина закінчується вислідом 3:1. Після перерви гості починають живу і цікаву гру, так що «Гарт» мусить перейти на деякий час на власну половину й невдало боронитися. До 70 хвилини «Хортиця» здобуває троє воріт і веде з вислідом 4:3. Одначе в цій хвилині «Гарт» отрясається з покиненої переваги, переходить до проти наступу, й не тільки вирівнює на 4:4, але в дальшій грі здобуває нових 4 воріт, усталюючи вислід дня 7:4. На вислідення в гостей заслуговують оборона, живий напад і воротар, поміч заграла нижче пересічного. В «Гарті» - Дуся з оборони, Парфенюк і Семенюк в помочі, напад без зіграння, а Федорчук, добрий і старий грач, не мав свого дня та співпартнерів. Йому можна дати лише одну пораду - менше грати для ока, а більше пробоєво на вислід, чого прикладом може бути Дуся, коли з оборони пішов у напад, і завдяки цьому «Гарт» стрілив аж 4 воріт.» (Автентичність тексту збережено).

Та не тільки в Здолбунові грали у футбол у той час. Цікавий матч відбувся в Дермані 11 жовтня 1941 р. Ось як цю подію було висвітлено в газеті «Волинь», № 8 від 19 жовтня: «Спорт. Дня 11.Х. б. р. в Дермані на площі «Луг» відбулися змагання копаного м’яча репрезентаційної дружини Дерманя й гімназії, що закінчилися перемогою гімназійної дружини 4:2 (2:0)». (Автентичність тексту збережено).

На цьому футбольний сезон 1941 року закінчився. Було заплановано матчі чотирьох команд на 19 жовтня, але погодні умови внесли корективи. Випав ранній сніг, похолодало, і тому ці матчі не відбулися.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ.

(Далі буде).