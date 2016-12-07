Юні важкоатлети увійшли до складу збірної України

Чемпіон України серед юнаків, майстер спорту Дмитро ШЕМЧУК (зліва)

та його тренер Дмитро МАРЧУК.

Нещодавно відбувся Відкритий кубок м. Львів з важкої атлетики пам’яті видатних тренерів та спортсменів Львівщини. У турнірі взяли участь кращі важкоатлети з Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської, Одеської, Херсонської, Львівської областей та м. Київ.

Попри те, що суперники були набагато старшими, наші спортсмени не розгубилися і продемонстрували чудові результати. Володарем кубка у ваговій категорії до 69 кг став учень 11 класу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, майстер спорту Віталій Смочек. Він у ривку підняв штангу вагою 120 кг, у поштовху – 145 кг. У сумі спортсмен підняв 265 кг. При цьому шістнадцятирічний юнак перевершив норму майстра спорту України на 15 кг! Тренує юного важкоатлета заслужений тренер України, майстер спорту Володимир Гордійчук.



Вперта боротьба за перемогу точилася між штангістами й у ваговій категорії до 77 кг, в якій виступав одинадцятикласник Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 1, майстер спорту, чемпіон України серед юнаків Дмитро Шемчук. Виявивши бійцівський характер, юнак продемонстрував, що може працювати на шість підходів. У ривку підняв штангу вагою 115 кг, 120 кг і 125 кг, у поштовху – 140 кг, 145 кг і 148 кг. У двоборстві – 273 кг, що й дало йому змогу здобути золоту медаль чемпіона. Готував Дмитра до цих змагань його тренер - майстер спорту України Дмитро Марчук.

Володаркою кубка стала й наша землячка з

с. Глинськ, студентка ІІІ курсу Львівського державного університету фізичної культури, майстер спорту України Діана Нагорнюк. У ваговій категорії до 75 кг вона зуміла у сумі двоборства підняти штангу вагою 167 кг, виборовши золоту медаль чемпіонки.

За підсумками цих змагань Віталія Смочека та Дмит­ра Шемчука включено до юнацької збірної Украї­ни, яка у 2017 році братиме участь у юнацьких чемпіонатах Європи та світу.

Фінансову підтримку у підготовці важкоатлетів та в організації поїздки на змагання надав міський спортивний клуб «Богатир».

Михайло ГАРБОВСЬКИЙ, директор ДЮСШ

Здолбунівської районної ради, майстер спорту

України з важкої атлетики.