Спортивні клуби Здолбунова

1935 р. Здолбунівські команди - учасниці першості міста з футболу. Нині ідентифіковані кілька гравців.

У другому (верхньому) ряду зліва направо стоять: 1-й – Гордій ФІЛІПОВИЧ,

3-й – Болеслав ШЕПЕТОВСЬКИЙ, 5-й - Всеволод ПОДГУРСЬКИЙ,

8-й - Клементій ФІЛІПОВИЧ (КПВ «Огніско»). Справа наліво: 6-й - Олександр КУЛЕША (КС «Цегельня»).

Надзвичайно цінною є інформація, надана Сергієм Грудняком. Це матеріали з Державного архіву Волинської області. У комунікаті № 4 від 24 травня 1937 року, опублікованому відділом ігор і дисципліни ВОЗПН, подано склади футбольних команд Волині того часу. Пропонуємо до вашої уваги cписки футболістів Здолбунова станом на 24 травня 1937 р.

Колійова підготовка військова «Огніско»:

Бондарчук Аркадій

Бондарчук Валентин

Філіповіч Гордій

Філіповіч Клементій

Гупало Олексій

Голий Григорій (Гжегож)

Кроновський Олексій

Млодзяновський Юзеф

Мауліс Миколай

Пжевлоцький Миколай

Пжевловіч Антоній

Подольський Всеволод

Павковін Едвард

Ржешутко Тадеуш

Сюкевіч Едвард

Семенюк Микола

Шепетовський Болеслав

Тивьянський Юліан

Томчик Казімеж

Вінк Едвард

Зєлінський Юзеф

Захожий Олексій

Захожий Йержи

Антосік Томаш

Команда КПВ «Огніско» - беззаперечний лідер здолбунівського футболу того періоду. Цей статус команди підтверджують не тільки її результати, а й наявність у складі гравців високого класу. Це насамперед брати Філіповичі, які були знаковими фігурами не тільки у здолбунівському футболі, але й у футболі Рівненщини загалом. До речі, їхній старший брат - Михайло - грав за команду «Спарта» (м. Рівне).

Фото з сімейного архіву Путіліної Р.П. Переможець першості міста Здолбунів 1935 року,

володар кубка команда К.П.В. «Огніско».Сидять: 2-й ліворуч – В. Подгурський, 4-й ліворуч – Б.Шепетовський.

Стоять: 4 –й ліворуч Г. Філіпович, крайній праворуч – К. Філіпович. Фото з сімейного архіву Путіліної Р.П.



Уважні читачі помітили відсутність у складі команди Всеволода Подгурського, теж одного з лідерів команди того часу. Причина проста: він підлягав призову на військову службу. Отож, вочевидь, служив у війську і тому тимчасово зник з футбольного горизонту міста.

Клуб спортовий «Стрілець»:

Антонюк Володимир

Фахет Анатоль

Якубік Юзеф

МарговськийВікцентій

МихайлюкМикола

МаулісВіктор

ПокоітилоМойсей

ПятекГенрік-Марьян

Щерба Юзеф

ДужаСтаніслав

Маков Михайло



«Стрілець» - одна з перших команд Здолбунова. Маємо матеріали про деякі ігри цієї команди, але про спортивні досягнення окремих гравців, на жаль, наразі нічого не відомо.

Український клуб спортовий «Гарт»:

ЦиркалюкМикола

ФедорчукЛеонід

ЯкобчукВолодимир

Якобчук Ян

МихайлюкЯкуб

МісюкОлексій

ПохольчукМикола

Семенюк Ян

Семенюк Стефан

Семенюк Василь

СеменюкМіхал

Солтис Василь

Тимощук Борис

Клуб спортовий «Цегельня»:

ЧубекОлександр

Федорчук Ян

КулєшаОлександр

Кулєша Ян

КулєшаГригорій (Гжегож)

Кулєша Василь

КулєшаОлександр (всписку два Олександри)

НовачукГригорій

Прохазка Анатоль

ПарфенюкМикола

ПарфенюкГригорій

СидорчукЙержи

СеменюкМикола

СеганьЛіпа

ТищукМикола

Кулеша Мойсей.

Кофтун Аркадій.



Цікаву й цінну інформацію знаходимо в оригіналах заявок команд. Після прізвища та імені зазначено дату реєстрації гравця у складі команди. А в третій колонці вказано індивідуальний (особистий) номер реєстрації футболіста, за яким можна визначити його відносний футбольний стаж. Тож справжніми ветеранами футболу були Гордій Філіпович, Клементій Філіпович (КПВ «Огніско»), Віктор Мауліс, Мойсей Покотило (КС «Стрілець»), Василь Кулеша (КС «Цегельня»), Григорій Семенюк, Володимир Якобчук (УСК «Гарт»).

Якщо про братів Філіповичів відомо, що вони грали в рівненських командах 20-х років, то про попередню футбольну кар’єру Василя Кулеші, в якого був найменший реєстраційний номер та, відповідно, найбільший футбольний стаж, нині не відомо нічого.

Окрім згаданих клубів, у Здолбунові в 1937 році діяли: поліцейський клуб спортовий (ПКС), клуб спортовий «Полонія», чеське товариство «Сокол». Згідно зі звітними статистичними даними (ДАРО. Фонд № 156. Справа № 111. «Списки товариств і спілок, діючих на території Здолбунівського повіту»), вказані спортивні товариства не займалися розвитком футболу. Але в періодиці того часу не­одноразово згадують команду ПКС, тож, імовірно, вона таки існувала.

У нашому футбольному архіві є унікальні фотографії того періоду. Сподіваємося, що наші знання про історію здолбунівського футболу зможуть доповнити й читачі газети. Спогади, архівні пуб­лікації у пресі, біографічні дані, фотографії збагатять історію нашого краю.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ.



Фото з сімейного архіву Валентини КУЛЕШІ, жительки м. Здолбунів.