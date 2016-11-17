Українські футбольні команди Здолбунова

Пропонуємо до вашої уваги, шановні читачі, дослідження з історії розвитку футболу на Здолбунівщині. Його автори намагалися більше дізнатися про створення перших футбольних клубів та особистості, завдяки яким у нашому краї відбувався розвиток улюбленої гри мільйонів. Утім, дослідники працюють і далі, тож будуть вдячні за будь-яку інформацію щодо історії здолбунівського футболу, яку зможете їм надати.

За часів СРСР українські спортивні товариства діяли під керівництвом Українського Спортивного Союзу (УСС). У 1924 році УСС організував перші футбольні змагання - Кубок УСС. Першим володарем кубка у них стала команда «Україна» (м. Львів). У наступні роки УСС проводив різні футбольні змагання на території Західної України. У 1937 році польська влада заборонила діяльність УСС, і він припинив свою роботу. Утім, внесок УСС у розвиток футболу був таки вагомим.



У нашому краї найвідомішими представниками УСС були футбольні команди УСК «Гарт» та КС «Цегельня». Десятого (18) серпня 1934 року ініціативна група жителів Здолбунова у складі Дмитра Піскарського, Ірени Прісневської, Андрія Мартинюка, Стефана Шихуцького, Миколи Пащенка надала до старостату міста подання на реєстрацію Українського спортивного товариства «Гарт» із засадами діяльності на теренах м. Здолбунів. Метою його були заняття легкою атлетикою, іграми спортовими і культурно орієнтованою працею. Членами товариства могли бути чоловіки чи жінки, яким виповнилося 18 років. Член товариства не міг належати до іншого спортивного товариства. Прийняття в члени товариства відбувалося на чергових загальних зборах після подання письмової заяви. Натхненниками товариства був сплачений комісійний збір в розмірі 5 злотих.



На жаль, протоколу установчих зборів не збереглося. Але нам відома дуже цікава і цінна інформація. Першим головою товариства був Олександр Огородник. Про його громадську активність яскраво свідчить преса того часу. Зокрема він був головою «Просвітянської хати». Відоме знавцям історії футболу й прізвище заступника голови товариства Петра Поп­чука. Нині це єдині відомі нам перші футболісти Здолбунова. Цілком закономірно, що саме вони увійшли до першого складу Управи товариства і були ініціаторами та творцями футбольної команди «Гарт». На момент створення товариство налічувало 34 члени. Головною спортивною одиницею, без сумніву, була футбольна команда. Про її здобутки згодом розповімо окремо. Нині ж аналізуємо діяльність керівництва товариства за період існування останнього.



Сімнадцятого листопада 1935 року відбулися надзвичайні загальні збори, в яких узяли участь 20 осіб. Збори проходили в приміщенні «Просвітянської Хати» по вулиці Острозькій (тепер - Незалежності). Основним питанням був розгляд заяв про вихід з товариства. Тоді його голова Олександр Огород­ник заявив про свій вихід з товариства у зв’язку з невиконанням деяких даних ним розпоряджень. Після Огородника виступили три особи з усними заявами про вихід з товариства. Їх було задоволено. Потім зачитали письмову заяву Петра Поп­чука. Після цього постало питання виборів виконуючого голови, щоб він міг представляти інтереси товариства. Ним одноголосно було обрано Михайла Качанівського. Двадцять п’ятого листопада УСТ «Гарт» змінило свою адресу з вул. Пілсудського, 28 на вул. Острозьку, 39 (тепер - Незалежності).



За час існування УСК «Гарт» головами Управи були Олександр Огородник, Михайло Качанівський, Іван Дублянський. Заступниками голови - Петро Попчук, Євген Радивилл, Іван Дублянський, Феофан Семенюк.

У протоколах товариства «Гарт» широко висвітлена діяльність футбольного клубу. На річних зборах 17 травня 1936 р. було зазначено, що у дебютному сезоні команда «Гарт» провела 7 матчів, з яких 1 - виграла, 4 зіграла внічию і 2 - програла. Два матчі команда зіграла у м. Рівне. На річних зборах 7 березня 1937 р. відзначалось, що в 1936 р. команда вступила до «ВОЗПН». На цих зборах також було поставлене завдання створити команду юніорів, згідно з комунікатом «ВОЗПН» № 1-37.

Двадцять четвертого травня 1936 р. у Рівному з нагоди 10-ї річниці смерті отамана війська УНР Симона Петлюри відбулася футбольна зустріч між командами «Горинь» (м. Рівне) і «Гарт» (м. Здолбунів). На річних зборах 13 березня 1938 р. відзначено діяльність секції футболу, якою керував Яків Михалюк. За сезон відбулося 14 матчів, з них 6 мистецьких (офіційних) і 8 товариських. Співвідношення м’ячів було 23-13 на користь «Гарту». У 1937 р. команда «Гарт» зайняла друге місце у першості міста.



Команда виїздила на матчі у села з метою пропаганди футболу. В ході підготовки до нового футбольного сезону «Гарт» раз на тиждень проводив товариські зустрічі. Переважно такі відбувалися по неділях. В одну з них команда провела одразу дві зустрічі. Це були матчі з командами сіл Дермань та Верхів. Відбулися також товариські матчі з чеськими командами Квасилова та Глинська. На жаль, нині ми не маємо матеріалів про сільські футбольні команди Здолбунівщини.



Свій перший офіційний матч у класі «Ц» команда «Гарт» провела з командою КС «Цегельня». Рахунок матчу 1:0 на користь «Гарту». КС «Цегельня» також була командою українських спортивних клубів. Нині про історію її заснування невідомо. Утім, деякі відомості вдалося відшукати у сучасній польській спортивній літературі. В книзі Станіслава Заборняка «Культура фізична людності української на землях польських (1868-1939)», виданій у Польщі в 2007 році, досліджено історію розвитку футболу у Західній Україні. Є там і матеріали з історії здолбунівського футболу. Зокрема на сторінках 309-310 в матеріалі «Український клуб спортовий «Гарт» Здолбунів (1937-1939)» йдеться про історію клубу і зазначено, що в товариському матчі з командою КС «Цегельня» у складі останньої виступало 7 гравців, які раніше грали за «Гарт». Вірогідно, що команду КС «Цегельня» створили футболісти «Гарту», які не увійшли до її основного складу. Автор зазначеної вище книги називає КС «Цегельня» польською командою, а роком заснування команди «Гарт» Здолбунів вказує 1937-й. Імовірно, що він не мав потрібних матеріалів. Адже основними джерелами при написанні цього розділу слугували матеріали спортивної газети «Змаг» за 1937-1939 рр. Також він використовував матеріали з архівів Львова та Луцька, а в рівненських не працював. Хоча в цілому це цікава та корисна книга про розвиток спорту в Західній Україні в «польський період».



Відомо, що команда «Цегельня» брала участь у змаганнях на першість Здолбунова з 1935 р. У сезоні 1937 р. вона була однією з трьох команд Здолбунова, які виступали в класі «Ц». Також «Цегельня» була не тільки командою цегельного заводу, а й, фактично, командою однієї вулиці - вулиці Шевченка. Це цілком закономірно, адже й більшість працівників заводу проживали саме на вулиці Шевченка.

Значну роль у розвит­ку українського спортивного руху відігравало товариство «Просвіта», засноване у Львові в 1868 р. У Рівному «Просвіта» розпочала діяльність у 1917 р., у Здолбунові - в 1920-1921 рр. Молодіжно-спортивну секцію «Якір» було створено при рівненській «Просвіті» у 1922 р. У періодиці того часу є багато матеріалів про матчі футбольної команди «Якір». Виходячи з історичних реалій, можемо вважати команду «Якір» символом національного футболу в Україні того часу, поряд з командою «Украї­на». Про існування здолбунівської футбольної команди «Якір» ми дізналися завдяки ще одній команді, сформованій за національною ознакою. Це «Маккабі» - команда єврейського спортивного клубу м. Рівне.



Дослідники розвитку товариства «Просвіта» у Рівному вказують датою заснування команди «Якір» 1922 р. Історики клубу «Маккабі» пишуть про матч з командою «Якір» (м. Здолбунів) у 1918 р. Тож напрошується таке логічне припущення: команди з назвою «Якір» створювалися тоді експромтом та дещо хао­тично, за національно-територіальним принципом. Цілком логічно, що товариство «Просвіта» створювало спортивні та футбольні клуби на базі тих, що вже існували. Таким чином, футбольний клуб «Якір» перейшов, так би мовити, «під юрисдикцію» товариства «Просвіта». У польській пресі того часу наз­ва команди писалася в російській транскрипції «Якор». Утім, і українців на той час поляки називали русинами. Доказом причетності команди «Якір» до українського спортивного товариства є звіт про футбольний матч у Рівному в 1924 р. Ось його заголовок в оригіналі: «У.С.К. «ЯКОР» - Е.С.С. «ТОЗ» 4:3» (Газета «Волынское слово»

№ 720 від 1 липня 1924 р.). Розшифровка назви команд дає нам повну інформацію про належність команд до відповідного товариства. У.С.К. - український спортивний клуб. Е.С.С. - єврейський спортивний союз. «ТОЗ» - товариство охорони здоров’я (товариство, при якому існували єврейські спортивні клуби). Ще одним доказом існування у Здолбунові команди «Якір» є стаття з газети «Огляд Волині» № 46 від 13 листопада 1932 р. У матеріалі, присвяченому фізичному вихованню молоді, читаємо: «11 вересня на честь зборів пожежників на плацу «11 листопада» (сучасна територія стадіону, будинку культури цементників, міського парку - авт.) відбулися змагання пожежників всього повіту за участю спортсменів КПВ (колійова підготовка військова) та «Стрільця». По закінченні змагань з бігу на 100 і 400 метрів відбувся товариський футбольний матч між командами «Стрілець» і «Якір» (м. Здолбунів). Перемогла команда «Якір». Після цієї публікації інформації про команду «Якір» немає. Враховуючи економічне становище того часу, світову економічну кризу, можна припустити, що команда припинила існування. А можливо, причина її зникнення полягає у запровадженні в 1932 р. розпорядження Міністра внутрішніх справ про заборону діяльності спортивних товариств на підставі старих статутів. Не виключено, що команда «Якір» була поперед­ником команди «Гарт». Але це лише наше припущення, яке потребує подальшого дослідження.



Тож маємо загальну картину, але вона не є повною без детальнішого матеріалу про людей, які творили історію місцевого футболу. До них, вважаємо, належать вже згадувані Петро Попчук та Олександр Огородник, ініціатори створення й засновники однієї з перших футбольних команд Здолбунова - команди «Гарт».

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ.