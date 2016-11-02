Здолбунівчанка виборола срібло на світовій першості

Наша землячка Марія Тимощук завоювала друге місце на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років, повідомляють на сайті Федерації важкої атлетики України.

Змагання проходили у

м. Пенанг, що у Малайзії, з 19 по 25 жовтня. Дівчина завоювала срібло у ваговій категорії до 58 кг з результатом у сумі двоборства 182 кг. Також в активі спортсменки малі золото в ривку 82 кг і бронза в поштовху 100 кг.

Нагадаємо, торік Марія Тимощук стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед спортсменок до 17 років.

Вл. інф.