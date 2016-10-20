Вдячні за підтримку і за те, що пам’ятаєте

Турнір з міні-футболу пам’яті бійця Сергія Шолудька, який помер 23 вересня 2015 року у зоні АТО, у Володарському районі Донецької області, відбувся у селищі Мізоч другого жовтня цього року.
Участь у змаганнях брали вісім команд: с. Стеблівка, с. Білашів, с. Нова Мощаниця, смт Мізоч та юніорів Мізоцького НВК і три колективи з Рівного - «Рівненські патріоти», «Гайдамаки» та команда Рівненської бойової сотні.
Перемогу виборола команда с. Білашів. Цим футболістам було вручено кубок, але вони вирішили передати нагороду нашій сім’ї.
Учасників турніру нагородили грамотами і цінними подарунками. Отримав ці відзнаки і молодший син Сергія Дмитро, котрий теж брав участь у турнірі в складі команди юніорів Мізоцького НВК.
Гравці команди Рівненської бойової сотні подарували нам прапор України з підписами учасників змагань.
Наша родина дуже вдячна організаторам, спонсорам, учасникам, вболівальникам турніру, а серед них були й воїни, які служили в зоні АТО, за підтримку. Особлива подяка організаторам турніру – особисто Петру Климчуку, Андрію Прадошу, Петру Терещуку.
Дякуємо Рівненській бойовій сотні за небайдужість, за постійну увагу до родин загиблих бійців, а також за участь у змаганнях.
Ми щиро вдячні усім за допомогу і підтримку. Адже берегти пам’ять про нашого чоловіка, сина і батька, це так важливо.
Користуючись нагодою, також хочемо висловити вдячність усім небайдужим людям, які розділили з нами смуток у день роковин по Сергієві, що відправляли сімнадцятого вересня.
Родина загиблого воїна АТО
Сергія ШОЛУДЬКА.
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