Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець вересня 2017 р. становила 13,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2017 р. склав

1,9 % населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях - 2,1 % та

1,7 % відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2017 р. становила 1581. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2017 р. становив 1669 грн., що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.) та у 3,6 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у серпні 2017 року (5934 грн.).