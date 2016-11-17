Обладнання для зручності пацієнтів

Портативний електрокардіограф.

Нове медичне обладнання - електрокардіо­граф, 24 небулайзери (ультразвукові інгалятори) та 16 глюкометрів - минулого тижня закупили для медустанов району. Як повідомив головний лікар Здолбунівського районного центру первинної медичної допомоги Олег Сумко, на це придбання з районного бюджету було виділено 60 тисяч гривень.

Новий портативний електрокардіограф з батареєю живлення передадуть у Здолбунівську міську амбулаторію ЗПСМ № 3, де наразі користуються старим стаціонарним приладом. Портативний апарат значно зручніший, адже його можна використовувати і під час викликів, і в умовах аварійного відімкнення електроенергії.



Придбані небулайзери передадуть у ФАПи, де таких ще немає. Інгалятори ці також портативні, тому маленькі пацієнти зможуть навіть скористатися ними в домашніх умовах. Прилади розраховані й на дорослих, проте насамперед використовуватимуть їх для лікування найменших.

Нові глюкометри з тестовими смужками, потрібні для контролю та діагностики рівня цук­ру в хворих на цукровий діабет, також передадуть у ФАПи. Це обладнання дуже важливе, адже рівень захворюваності на цю недугу у Здолбунівському районі найвищий в області.

- У нас близько 1500 хворих на цукровий діабет, серед яких семеро дітей. Раніше жителям сіл, у медзакладах яких не було глюкометрів, доводилося їздити до амбулаторій або ж до міста, щоб пройти необхідне обстеження. А з допомогою нових приладів рівень цукру в крові можна буде визначити на місці за 10-15 секунд, - розповів Олег Сумко.

Ірина САМЧУК.